Жителя Львіської області засудили до сплати штрафу через те, що він двічі посадив за кермо авто свою маленьку доньку. Чоловік знімав на відео, як вона їздить дорогою та зіштовхнувся з осудом у соціальних мережах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову Пустомитівського районного суду.

Дивіться також У Києві підлітки в поліцейській уніформі танцювали під російський реп

Який вирок виніс суд горе-батьку на Львівщині?

Увечері 26 червня у Пустомитах 28-річний чоловік посадив за кермо свою 8-річну доньку. Він дозволив їй їхати, а сам знімав усе на відео. Відомо, що батько вже так робив у травні. Тоді він завантажив у мережу відео, як його донька керує автомобілем. У якийсь момент дівчинка повністю натиснула на газ та поїхала, у той час, коли батько залишився ззовні.

Відповідне відео побачили обурені користувачі мережі та поліцейські. Вони звинувачували чоловіка в передачі керма людині, яка не має права на водіння, Також поліціянти винесли протокол через невиконання батьком обов'язків щодо виховання дитини.

Однак після обвинувачення ситуація повторилася. 26 червня чоловік знову дозволив доньці їхати за кермом.

Друзі, серія 2. Соня вже на BMW. Усе, Сонічко, па-па, ти вже сама вмієш,

– говорив чоловік на фоні.

Наразі відео видалене з мережі. Свої дії чоловік пояснив тим, що хотів "навчити доньку керувати автомобілем". Він буцімто проводить їй подібні "уроки" змалечку.

Суд призначив чоловікові суд на 7 серпня, однак горе-батько його проігнорував. За скоєне суддя призначив 3400 гривень штрафу за за невиконання батьківських обов’язків. Також жителя Пустомитів зобов'язанли сплатити 605 гривень судового збору.

Щодо другого адмінпротоколу рішення ще немає. За передачу права керування дитині батькові загрожує штраф розміром 42,5 тисячі гривень.