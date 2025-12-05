Справедливая и предсказуемая реформа: мобилизованных будут распределять в бригады еще до начала БЗВП

Зеленский представил обновленную систему базовой подготовки мобилизованных. Она предусматривает распределение военнообязанных среди подразделений еще до начала обучения.

Такие изменения смогут сделать распределение личного состава более справедливым и предсказуемым. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Павел Палиса после заседания Ставки, пишет 24 Канал.

Как будет осуществляться распределение мобилизованных?

На заседании Ставки приняли решение о внедрении новой системы распределения мобилизованных – теперь бойцов будут распределять в подразделения еще до начала их базовой подготовки. Палиса объяснил, что целью такой реформы является обеспечение справедливого, равномерного и предсказуемого подхода.

В то же время заместитель руководителя ОП добавил, что благодаря такому обновлению, каждая бригада на передовой ежемесячно будет получать четко определенное количество мобилизованных для пополнения личного состава.

Отныне базовое обучение новобранцев будет максимально соответствующее требованиям конкретной бригады. Сейчас уже 37 боевых бригад имеют возможности для проведения БЗВП – и такие возможности будут расширяться. Если же у бригады таких условий пока нет, подготовка будет проводиться в учебных центрах и батальонах армейских корпусов под наблюдением инструкторов из той бригады, в которую отправится боец.

Новая система позволит бригадам выстраивать постоянные учебные циклы, качественно слаживать подразделения и эффективнее работать с личным составом.

Палиса добавляет, что сейчас Генштаб и командиры работают над деталями внедрения реформы.

Что известно о новых контрактах для ВСУ?