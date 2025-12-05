Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Министра обороны Украины Дениса Шмыгаля.
Что предусматривают новые контракты для армии?
Кабмин 5 декабря утвердил законопроект, который предусматривает обновленные контракты для тех, кто хочет присоединиться к украинской армии или уже служит. Документ разработало Минобороны Украины по поручению президента Владимира Зеленского. По словам Дениса Шмыгаля, это ответ на ключевые запросы Сил обороны и безопасности Украины и общества.
Обновленные контракты предлагают:
- Солдатам, сержантам и офицерам всех Сил обороны и безопасности Украины: ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и другим,
- срок службы в пределах от одного до пяти лет. Военнослужащие, которые будут заключать контракт на два – пять лет, получат 12 месяцев отсрочки от мобилизации после его завершения,
- ежегодные финансовые бонусы, а также дополнительная ежемесячная выплата за участие в боевых операциях,
- новые контракты могут подписать те, кто находятся в запасе, резервисты и мобилизованные военные. Те, кто уже служат по контракту, будут иметь возможность перейти на обновленные условия.
В Кабмине ожидают оперативного принятия законопроекта парламентом.
Рассчитываем, что система новых контрактов заработает в первом квартале 2026 года,
– анонсировал Шмыгаль.
Мобилизация в Украине: последние новости
Нардеп Роман Костенко заявил, что темпы мобилизации в Украине недостаточны. Более того, по его словам, они пока покрывают лишь половину потребностей войска.
В декабре 2025 года часть отсрочек от мобилизации продлевается автоматически, а подтверждением служит электронный военно-учетный документ с QR-кодом в приложении Резерв+.
После завершения войны, по словам нардепа Федора Вениславского, следует готовить все население к национальному сопротивлению, включая женщин.