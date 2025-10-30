Неслыханное количество жертв: в Рио-де-Жанейро вспыхнули бои между полицией и членами наркобанды

В течение 28 – 29 октября в Рио-де-Жанейро полиция провела самую смертоносную за всю историю города спецоперацию. По меньшей мере 119 человек человек погибли.

Около 4 часов утра 28 октября 2 500 правоохранителей и спецподразделений штурмовали районы вблизи международного аэропорта. Именно там базируется одна из самых влиятельных преступных группировок Бразилии – Red Command, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian и Reuters.

Что известно о смертоносной перестрелке в Рио-де-Жанейро?

Наркогруппировка открыла огонь в ответ, подожгла баррикады и автомобили и впервые использовала дроны для атак на спецподразделения.

В городе закрылись школы, магазины, рестораны, а автобусы прекратили ходить, что вызвало хаос.

Справка: Фавелы – это неофициальные поселения или трущобы в городах Бразилии, часто расположены на холмах или окраинах крупных городов.

В полиции заявили, что два месяца планировали операцию против банды "Красная команда".

Операцию спланировали так, чтобы загнать подозреваемых в лесистую местность, где их ждали спецназовцы в засаде.

Начальник безопасности штата Рио Виктор Сантос на пресс-конференции заявил, что "высокий уровень смертей во время операции был ожидаемым, но нежелательным".

Сейчас полиция Рио подтвердила 119 погибших, среди которых четыре офицера. Однако, по данным общественных защитников, окончательное количество жертв может достичь не менее 132 человек.

Губернатор Рио Клаудио заявил, что все убитые были преступниками, которые стреляли из леса. "Не думаю, что кто-то просто прогуливался бы в лесу в тот день", – сказал он журналистам, назвав операцию "борьбой с наркотерроризмом".

Власти штата Рио заявили, что это была крупнейшая операция против картеля, который контролирует торговлю наркотиками в нескольких густонаселенных фавелах.

Полиция сообщила о 113 арестах и изъятии 118 единиц оружия.

Министр юстиции Рикардо Левандовски рассказал, что президент Луис Инасиу Лула да Силва был шокирован, узнав о "чрезвычайно кровавой, жестокой" операции, которую полиция Рио провела без согласования с федеральным правительством.

Представители ООН и правозащитники раскритиковали операцию из-за большого количества жертв.

Местные активисты отмечают, что такие рейды не решают проблему преступности, а только вредят жителям фавел, где живут преимущественно бедные люди. Они называют это "борьбой с бедностью, а не с преступностью".

Это уже не первый случай массовых гибелей во время рейдов в фавелах: в мае 2021 года во время штурма другой крупной фавелы Жакарезинью погибли 28 человек.

