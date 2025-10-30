Нечувана кількість жертв: у Ріо-де-Жанейро спалахнули бої між поліцією і членами наркобанди

Упродовж 28 – 29 жовтня у Ріо-де-Жанейро поліція провела найсмертоноснішу за всю історію міста спецоперацію. Щонайменше 119 людей людей загинули.

Близько 4-ої години ранку 28 жовтня 2 500 правоохоронців і спецпідрозділів штурмували райони поблизу міжнародного аеропорту. Саме там базується одне з найвпливовіших злочинних угруповань Бразилії – Red Command, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian та Reuters.

Що відомо про смертоносну перестрілку у Ріо-де-Жанейро?

Наркоугруповання відкрило вогонь у відповідь, підпалило барикади та автомобілі та вперше використало дрони для атак на спецпідрозділи.

У місті зачинилися школи, магазини, ресторани, а автобуси припинили ходити, що спричинило хаос.

Довідка: Фавели – це неофіційні поселення або нетрі в містах Бразилії, часто розташовані на пагорбах чи околицях великих міст.

У поліції заявили, що два місяці планували операцію проти банди "Червона команда".

Операцію спланували так, щоб загнати підозрюваних у лісисту місцевість, де їх чекали спецпризначенці в засідці.

Начальник безпеки штату Ріо Віктор Сантос на пресконференції заявив, що "високий рівень смертей під час операції був очікуваним, але небажаним".

Наразі поліція Ріо підтвердила 119 загиблих, серед яких чотири офіцери. Однак, за даними громадських захисників, остаточна кількість жертв може сягнути щонайменше 132 осіб.

Губернатор Ріо Клаудіо заявив, що всі вбиті були злочинцями, які стріляли з лісу. "Не думаю, що хтось просто прогулювався б у лісі того дня", – сказав він журналістам, назвавши операцію "боротьбою з наркотероризмом".

Влада штату Ріо заявила, що це була найбільша операція проти картелю, який контролює торгівлю наркотиками в кількох густонаселених фавелах.

Поліція повідомила про 113 арештів і вилучення 118 одиниць зброї.

Міністр юстиції Рікардо Левандовскі розповів, що президент Луїс Інасіу Лула да Сілва був шокований, дізнавшись про "надзвичайно криваву, жорстоку" операцію, яку поліція Ріо провела без узгодження з федеральним урядом.

Представники ООН і правозахисники розкритикували операцію через велику кількість жертв.

Місцеві активісти зазначають, що такі рейди не вирішують проблему злочинності, а лише шкодять мешканцям фавел, де живуть переважно бідні люди. Вони називають це "боротьбою з бідністю, а не зі злочинністю".

Це вже не перший випадок масових загибелей під час рейдів у фавелах: у травні 2021 року під час штурму іншої великої фавели Жакарезінью загинули 28 людей.

