Як працювати з хімічними реагентами, чоловік навчився в університеті на хімічному факультеті. Окрім того, у минулому він переможець шкільних олімпіад з хімії. Тепер фігурант отримав покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна, передає 24 Канал із посиланням на поліцію Вінниччини.

Що відомо про наркоторговця з Вінниці?

У поліції розповіли, що товар вінничанин збував через власний Telegram-канал. Збут відбувався безконтактно і здебільшого гуртовими партіями. Він робив закладки та користувався послугами українських логістичних компаній.

Загалом у нього вилучили заборонених речовин, прекурсорів та лабораторного обладнання за цінами "чорного" ринку на 20 мільйонів гривень.

Щомісяця засуджений заробляв близько 500 тисяч гривень. Розрахунок він приймав через криптовалюту та на банківські картки, відкриті на різних фізичних осіб.

Під час обшуків слідчі та оперативники вилучили понад 20 кілограмів психотропних речовин, більш як 100 кілограмів прекурсорів та майже 300 кілограмів хімічних реагентів, лабораторне обладнання (протигази, респіратори, змішувачі, випарювачі, вакууматори, індикатори, ваги, мірні колби, скляні кулькові холодильники тощо), фасувальні та пакувальні матеріали, грошові кошти, мобільні телефони, банківські картки, ноутбук, чорнові записи, автомобіль та інші речові докази,

– розповіли у поліції.

Видання "Ми Вінничани" пише, що йдеться про 27-річного Дмитра Польгуля, випускника школи № 35, яку він й представляв на олімпіадах з хімії.

Зауважується, що чоловік нібито визнав свою вину, щиро розкаявся, сприяв розслідуванню і навіть хотів вступити до ЗСУ.

Усе вилучене лабораторне обладнання та хімічні речовини суд постановив знищити, а понад 620 тисяч гривень буде стягнуто з засудженого на користь держави за експертизи.

Протягом місяця він зможе оскаржити вирок.

