В чому звинувачують Snapchat?

Данська дослідницька організація звинуватила Snapchat в тому, що платформа дозволяє "переважній більшості" наркоторговців відкрито діяти в додатку, через що дітям стає легко купувати такі речовини, як кокаїн, опіоїди та МДМА, пише 24 Канал з посиланням на The Guardian.

У самій компанії стверджують, що активно застосовують технології для виявлення та блокування акаунтів, які займаються торгівлею наркотиками.

Що виявило дослідження Snapchat?

Дослідження Digitalt Ansvar виявило ознаки відсутності контролю за вживанням наркотичної лексики в іменах користувачів. Дослідники також заявили, що неадекватно реагує на повідомлення про профілі, які явно торгують наркотиками.

Важливо! В рамках перевірки були використані тестові акаунти 13-річних підлітків. Дослідники виявили безліч продавців наркотиків, які реєструвалися під іменами з ключовими словами на кшталт "кокаїн", "травичка" і "моллі" (сленгова назва МДМА).

При зверненні в Snapchat зі скаргами на 40 таких акаунтів компанія видалила тільки 10, а решту 30 скарг відхилила. Пізніше Snapchat повідомив, що "проактивно відключив" 75% з цих профілів, а тепер заблокував їх усі.

Що таке Digitalt Ansvar?

Digitalt Ansvar (в перекладі – "Цифрова відповідальність") – данська некомерційна організація та експертний центр, яка виступає за відповідальний розвиток цифрових технологій. Вона займається вивченням та просуванням відповідального цифрового розвитку шляхом аналізу впливу технологій на суспільство та окремих людей.

Розслідування також показало, що алгоритми рекомендацій Snapchat продовжували поширювати та просувати сторінки наркоторговців навіть серед користувачів, в тому числі дітей, які раніше не виявляли інтересу до наркотиків і не взаємодіяли з подібними профілями.

Протягом декількох годин після створення тестових акаунтів 13-річні "користувачі" отримали рекомендації додати до 70 сторінок передбачуваних торговців, лише тому, що один з їхніх друзів був пов'язаний з подібним профілем.

Дітям і підліткам не потрібно самим шукати такі сторінки – Snapchat сам може їх рекомендувати. Це серйозна проблема. Snapchat заявляє, що активно використовує технології для фільтрації таких профілів, але наше розслідування показало зворотне. На платформі, як і раніше, існує величезна кількість акаунтів, прямо пов'язаних з наркотиками, а очевидні імена користувачів зі згадкою про наркотики ніяк не модеруються,

– значив генеральний директор Digitalt Ansvar Аск Хесбі Холм.

За його словами, відсутність контролю робить купівлю наркотиків для підлітків "дуже простим завданням".

Справа не в технологіях, а в бажанні. Snapchat цілком здатний відфільтрувати такі імена,

– додав він.

За даними самої компанії, у 2023 році 90% користувачів Snapchat в країнах Північної Європи були підлітками та молодими людьми у віці від 13 до 24 років.

Digitalt Ansvar звинуватила платформу в порушенні норм ЄС щодо захисту дітей в цифровому середовищі та закликала владу вжити заходів.

Що потрібно знати про небезпеку соцмереж?