В ході експерименту симульовану соцмережу дослідники "населили" віртуальними користувачами – ботами на базі мовної моделі GPT-4o від OpenAI, розповідає 24 Канал з посиланням на дані дослідження.

У межах дослідження було перевірено кілька стратегій, які теоретично могли б зменшити токсичність:

перехід на хронологічну стрічку новин,

просування різних думок,

приховування кількості підписників,

видалення біографій акаунтів.

На жаль, жоден із методів не виявився достатньо ефективним. Деякі мали незначний позитивний ефект, тоді як інші, навпаки, погіршували ситуацію. Наприклад, хронологічна стрічка хоч і зменшувала нерівність уваги до дописів, але водночас виводила нагору екстремальний контент.

За словами дослідника Петера Торнберга, проблема не лише в окремих токсичних дописах. Про це він розповів у інтерв'ю виданню ArsTechnica. Такий контент формує саму структуру мережевих зв'язків, яка, своєю чергою, впливає на те, що бачать користувачі. Це створює замкнене коло, де невелика кількість дописів отримує левову частку уваги.

Дослідник висловив занепокоєння, що з розвитком генеративного ШІ ситуація може погіршитися. Зловмисники вже використовують штучний інтелект для створення контенту, що максимізує увагу, – часто поляризованого чи неправдивого. Торнберг сумнівається, що традиційні моделі соціальних мереж зможуть витримати такий натиск.

Як ШІ дискримінує людей?

Інше нещодавнє дослідження виявило, що великі мовні моделі демонструють значну упередженість на користь контенту, створеного іншим штучним інтелектом, а не людиною. Це явище назвали "антилюдською упередженістю".

На думку науковців така упередженість може призвести до системної дискримінації людей. Наприклад, при автоматичному відборі резюме, оцінці грантових заявок чи шкільних робіт, ШІ-асистенти можуть систематично віддавати перевагу контенту, створеному за допомогою ШІ.

Це може створити щось на кшталт "податку на вхід" для тих, хто не використовує або не може дозволити собі передові інструменти ШІ, що поглибить цифрову нерівність.