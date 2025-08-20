Чим новий тариф відрізняється від інших?

Вартість тарифу ChatGPT Go становить 399 індійських рупій на місяць, що еквівалентно приблизно 4,60 долара. Це значно дешевше, ніж поточний мінімальний план під назвою "Plus", ціна якого в Індії складає 1999 рупій (близько 23 доларів) на місяць, пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

За словами віцепрезидента OpenAI та керівника напрямку ChatGPT Ніка Терлі, план Go надає користувачам більше можливостей у порівнянні з безкоштовною версією. Зокрема, ліміти на кількість повідомлень, генерацію зображень та завантаження файлів збільшено вдесятеро. Крім того, нова підписка пропонує вдвічі покращену пам'ять чат-бота для надання більш персоналізованих відповідей.

Водночас попри привабливу ціну, тариф ChatGPT Go має певні обмеження порівняно з дорожчими версіями: він не надає доступу до розширених можливостей мислення (reasoning) моделі GPT-5, має обмежені функції глибокого дослідження, а також не підтримує створення користувацьких GPT і функції Агента.



Порівняння доступних функцій у різних тарифах / Скриншот Тібора Благо

Рішення про запуск доступного тарифу саме в Індії є стратегічним. Ця країна є одним із ключових ринків для OpenAI через кількість населення. За даними аналітичної компанії AppFigures, за останні 90 днів Індія стала лідером за кількістю завантажень мобільного застосунку ChatGPT – понад 29 мільйонів. Однак за цей же період дохід від індійських користувачів склав лише 3,6 мільйона доларів, що вказує на низьку конверсію у платну підписку. Запуск доступного плану на ринку з понад 850 мільйонами інтернет-користувачів може суттєво змінити цю ситуацію.

Нік Терлі зазначив, що запит на більш доступний ChatGPT був одним із ключових від користувачів, оскільки населення в Індії не настільки платоспроможне, як США чи Європі.

Компанія спершу запустить план Go в Індії, щоб зібрати відгуки, перш ніж розглядати можливість розширення на інші країни. Однак чутки про те, що таке розширення вже планується, з'явилися буквально останніми днями. У коді панелі інструментів GPT було виявлено поки що прихований заклик "Спробувати Go", а також ціни – 4 долари, 4 євро або 3,50 фунта стерлінгів. Це означає, що тариф Go буде запущено щонайменше у США, ЄС та Великій Британії.