Чем новый тариф отличается от других?

Стоимость тарифа ChatGPT Go составляет 399 индийских рупий в месяц, что эквивалентно примерно 4,60 долларов. Это значительно дешевле, чем текущий минимальный план под названием "Plus", цена которого в Индии составляет 1999 рупий (около 23 долларов) в месяц, пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Смотрите также Новая дешевая подписка ChatGPT Go для Индии на самом деле может выйти для всех

По словам вице-президента OpenAI и руководителя направления ChatGPT Ника Терли, план Go предоставляет пользователям больше возможностей по сравнению с бесплатной версией. В частности, лимиты на количество сообщений, генерацию изображений и загрузки файлов увеличены в десять раз. Кроме того, новая подписка предлагает вдвое улучшенную память чат-бота для предоставления более персонализированных ответов.

В то же время несмотря на привлекательную цену, тариф ChatGPT Go имеет определенные ограничения по сравнению с более дорогими версиями: он не предоставляет доступа к расширенным возможностям мышления (reasoning) модели GPT-5, имеет ограниченные функции глубокого исследования, а также не поддерживает создание пользовательских GPT и функции Агента.



Сравнение доступных функций в разных тарифах / Скриншот Тибора Благо

Решение о запуске доступного тарифа именно в Индии является стратегическим. Эта страна является одним из ключевых рынков для OpenAI из-за количества населения. По данным аналитической компании AppFigures, за последние 90 дней Индия стала лидером по количеству загрузок мобильного приложения ChatGPT – более 29 миллионов. Однако за этот же период доход от индийских пользователей составил лишь 3,6 миллиона долларов, что указывает на низкую конверсию в платную подписку. Запуск доступного плана на рынке с более 850 миллионами интернет-пользователей может существенно изменить эту ситуацию.

Ник Терли отметил, что запрос на более доступный ChatGPT был одним из ключевых от пользователей, поскольку население в Индии не настолько платежеспособное, как США или Европе.

Компания сначала запустит план Go в Индии, чтобы собрать отзывы, прежде чем рассматривать возможность расширения на другие страны. Однако слухи о том, что такое расширение уже планируется, появились буквально на днях. В коде панели инструментов GPT был обнаружен пока что скрытый призыв "Попробовать Go", а также цены – 4 доллара, 4 евро или 3,50 фунта стерлингов. Это означает, что тариф Go будет запущен по меньшей мере в США, ЕС и Великобритании.