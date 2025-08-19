Что известно о новом тарифе?

Новые данные свидетельствуют о значительно более широких планах компании. В частности, в коде панели инструментов GPT было обнаружено пока скрытый призыв "Попробовать Go", что активируется через тестовую функцию, пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Тибора Благо, компьютерного инженера из ИИ-стартапа AIPRM.

Смотрите также 6 самых больших изменений в ChatGPT, которые мы получили с новым поколением модели: комментарий эксперта

Самой интересной деталью является стоимость, ведь раньше мы видели ее только в рупиях, а теперь она демонстрируется в долларах США, евро и фунтах стерлингов.

Согласно утечке, цена подписки составит всего 4 доллара, 4 евро или 3,50 фунта стерлингов. Это резко контрастирует с 20 долларами, которые являются минимальной ценой сегодня.

Наличие цен в нескольких ключевых валютах является весомым доказательством того, что OpenAI готовится к глобальному запуску этого тарифа, а не к локальному эксперименту. Такой низкий ценовой порог может стать решающим фактором для многих пользователей, которые до сих пор колебались по оформлению платной подписки из-за ее стоимости. По цене, чуть выше чашки кофе, миллионы людей могут получить доступ к расширенным возможностям, превышающим базовый бесплатный функционал.

Пока что неизвестно, какие именно преимущества будут входить в план ChatGPT Go, но он, вероятно, будет предлагать меньшие возможности, чем подписка за 20 долларов, занимая промежуточное место между бесплатной версией и планом Plus.

Можно предположить, что пользователи Go получат более быстрые ответы, доступ к более новым моделям с определенными ограничениями или возможность лимитировано пользоваться некоторыми премиум-инструментами. Это позволит OpenAI привлечь новую аудиторию, не снижая привлекательности полноценной подписки Plus.

Кроме работы над новым тарифом, OpenAI также внедряет улучшения для текущих пользователей. В настройках веб-версии ChatGPT появилась новая функция "Скорость голоса" для голосового режима. Она позволяет регулировать темп речи ассистента с помощью ползунка в диапазоне от 0,5x (замедленного) до 2,0x (ускоренного). Это небольшое, но важное обновление делает взаимодействие с чат-ботом более комфортным и персонализированным, позволяя настроить скорость ответов в соответствии с собственными предпочтениями.