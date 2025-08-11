Что главное в ChatGPT 5?

Если не брать во внимание смелые заявления разработчиков о том, что GPT-5 является лучшей из лучших, прежде всего наше внимание обращают на переход от использования нескольких моделей, таких как GPT-4o или GPT-4.5, в пользу единой системы. Фактически OpenAI теперь собрала все свои наработки в единой модели, чтобы избежать путаницы среди многочисленных вариантов. Новая система автоматически выбирает оптимальную модель под вашу конкретную задачу, что делает взаимодействие с чат-ботом более быстрым и эффективным. Пользователям больше не придется переключаться вручную и думать, нужна ли им на этот раз модель рассуждения, или обычная, пишет 24 Канал.

Смотрите также OpenAI представила GPT-5, свою самую мощную и самую умную модель для ChatGPT

Эксперт по искусственному интеллекту Игорь Матрофайло из компании SoftServe в комментарии для 24 Канала отметил, что GPT-5 является, в первую очередь, переосмыслением того, что мы уже видели раньше. Новинка от OpenAI умеет работать с другими моделями, то есть является некой точкой входа в эти модели. Это "самое большое преимущество GPT-5 по сравнению с другими подходами", которые компания предлагала до сих пор, говорит Игорь Матрофайло, который также ведет собственный блог об ИИ на YouTube.

Раньше приходилось выбирать из огромного списка: для одной задачи больше всего подходит обычная версия, для другой – o3, которая думает, а для кодирования – GPT-4.1 и тому подобное. Но большинство пользователей любит просто открыть чат, задать вопрос и получить на него ответ. GPT-5 централизует все это в едином месте, научившись выбирать нужную модель и функциональность, в зависимости от запроса, который пишет пользователь. Всю рутину – какой инструмент вызвать, какую выбрать модель, какое сделать действие под капотом – взяла на себя GPT-5.

Все пошло не по плану

Стоит отметить, что смелый замысел OpenAI сработал не сразу. Многие пользователи после релиза начали засыпать компанию жалобами о том, что пятая версия языковой модели работает хуже, чем предыдущие. Они заявляли, что новая модель стала менее точной в определенных сценариях, что она "стерильная", менее креативная, ей не хватает голоса, ритма и искры. Некоторые пошли еще дальше, заявляя, что "потерял своего единственного друга за одну ночь".

Компания должна была что-то с этим делать. Прежде всего, она вернула возможность работать в GPT-4o пользователям подписок Plus и Team, предоставив возможность выбора между различными моделями через настройки. Разработчики также объяснили, что проблема плохой работы GPT-5 скрывалась в сбое в новом маршрутизаторе, который, собственно, и выбирает нужную модель из всех доступных.

Однако сейчас проблема уже исправлена:

GPT-5 с сегодняшнего дня будет казаться умнее. Вчера у нас произошла авария, поэтому автопереключатель не работал в течение значительной части дня, в результате чего GPT-5 казался гораздо глупее,

– заявил директор OpenAI Сэм Альтман.

По мнению Игоря Матрофайла, удивляться такому положению вещей не нужно, ведь этот релиз является "очень сложным". Он был рассчитан на более 700 миллионов пользователей со всего мира одновременно. Нужно дать немного времени – несколько недель, возможно месяц – для того, чтобы все наладилось и были исправлены все ошибки и баги. Это нормальный процесс разработки, после чего все заработает стабильно.

Вопрос долгой работы, неоднозначного поведения, неадекватной реакции на запросы – это вопрос работы именно функций оркестрации, то есть управления другими моделями и попытки делегировать им те или иные задачи.

Игорь Матрофайло Delivery and Client Success Director в SoftServe, блогер Это новая вещь, которую они ввели в GPT-5. Я думаю, нужно немного дать им времени, чтобы они это подтянули, скорректировали и сбалансировали для того, чтобы модель действительно перенаправляла наши запросы в правильное место. То, что сейчас происходит – "а давайте вернём GPT-4o" – это просто вопрос привычки. Я [тоже] привык пользоваться 4o, потому что эта модель уже была на рынке в течение года, все ею пользовались, всем она нравилась – [ее] тон, как она отвечала и особенно то, как она генерировала текст. Сейчас, когда GPT-5 начинает что-то генерировать, она может не туда пойти, зайти не в ту сторону, что-то не то ответить, что-то не то сгенерировать. Но нужно время, чтобы все исправили и сконфигурировали.

Персонализация

Еще одно интересное нововведение в GPT-5 – возможность предоставить искусственному интеллекту "личность". Пользователи смогут выбирать между четырьмя стилями ответов:

Циник: саркастический и прямолинейный стиль с ноткой юмора.

Робот: лаконичный и точный, без эмоций.

Слушатель: теплый и спокойный, с акцентом на поддержку.

Ботан: живой и любознательный, идеален для объяснений сложных тем.

Эти стили позволяют адаптировать общение к предпочтениям пользователя, но при желании можно вернуться к стандартному тону.

Улучшения для разработки кода

Новая версия ChatGPT значительно совершенствует возможности так называемого "вайб-кодинга" – создания кусков готового кода на основе естественных языковых запросов. GPT-5 лучше обрабатывает сложные описания, что позволяет создавать, например, сервисы для изучения языков, как нам показали на презентации, или целые игры с готовой графикой. Как и раньше, просматривать и взаимодействовать с результатом можно в Canvas – специальном режиме для предварительного просмотра.

Официально OpenAI позиционирует GPT-5 как свой лучший кодер с заметным скачком на реальных бенчмарках, в частности SWE-bench Verified и задачах редактирования кода. И многие действительно отметили улучшение результатов в GPT-5, если не считать тех пользователей, которые столкнулись со сбоем маршрутизатора. Часть разработчиков считает GPT-5 самой сильной моделью для кода на сегодня, поскольку она умеет выполнять так называемые one-shot-генерации – когда ИИ выполняет всю работу одним промптом. Ряд обзоров показывает, что GPT-5 чаще других моделей выдает сразу работоспособные решения, включая побочные мелкие фичи и корректную инициализацию проектов.

OpenAI также обещает лучшее межфайловое и фронтенд-согласование.

Практические тесты отмечают преимущество во фронтенд-генерации и понимании больших баз данных.

Внутренние тесты OpenAI говорят, что он опережает o3 во фронтенде в 70% случаев.

В режиме Thinking фиксируют меньшее количество ошибок.

Сравнение кодирования с GPT-4o и o3:

Против GPT-4o: большинство отчетов и бенчмарков предпочитают GPT-5 в точности, межфайлового мышления и фронтэнда. Модель 4o называют более слабой на сложных кодовых задачах.

Против GPT-o3: официально GPT-5 опережает o3 на ключевых кодовых метриках и работает эффективнее. Часть практических тестов подтверждает преимущество, хотя в некоторых сценариях с глубокой отладкой программ пользователи все еще предпочитают альтернативы или миксование моделей.

В целом для улучшения результатов сами пользователи рекомендуют включать режимы Thinking или High reasoning для сложных правок и многофайловых изменений. Это снижает ошибки и повышает согласованность шагов. Кроме того, лучше разделять планирование и выполнение: использовать GPT-5 для анализа/плана, а затем применить другую модель или тот же GPT-5 в качестве отдельного шага для имплементации с четким контролем изменений.

Кастомизация интерфейса

Теперь пользователи могут настроить вид ChatGPT, выбирая цвет акцента для элементов интерфейса, таких как кнопки, текстовые выделения или пузырьки чата. В веб-версии это делается через настройки в профиле, а в мобильном приложении – через раздел персонализации. Такие изменения добавляют индивидуальности и делают использование чат-бота более приятным.

Обновление голосового режима

Улучшенный голосовой режим для платных пользователей позволяет ChatGPT лучше адаптироваться к стилю общения и точнее выполнять голосовые инструкции. Стандартный голосовой режим прекращает существование, но премиум-пользователи получат почти неограниченный доступ к расширенному режиму, а бесплатные – несколько дополнительных часов.

Новый режим также поддерживает интеграцию с кастомными GPT, что расширяет возможности для создания уникальных чат-ботов.

Интеграция с Google-сервисами

ChatGPT упрощает планирование благодаря прямой интеграции с Gmail и Google Calendar. Например, если попросить чат-бота составить расписание на завтра, он предложит подключить ваши аккаунты, чтобы учесть ваши письма и события в календаре. Это позволяет автоматически планировать день, напоминать о пропущенных письмах или создавать новые события. Функция сначала появится для Pro-пользователей, а впоследствии станет доступной для других.

Согласно слухам, OpenAI планирует добавить поддержку других сторонних сервисов, таких как Microsoft Outlook, в будущих обновлениях, что может еще больше расширить функционал.

Что в итоге?

В целом GPT-5 – это не революция в мире ИИ, на которую мы все ожидали, а скорее постепенная эволюция. Хотя компания пыталась позиционировать обновление как огромный скачок, на самом деле мы получили просто переосмысление работы, где нам предлагают упрощение пользовательского интерфейса и новые интересные подходы к работе, считает Игорь Матрофайло.

Игорь Матрофайло Delivery and Client Success Director в SoftServe, блогер Это постепенное развитие того, куда движутся большие языковые модели, большие компании. Тот же Google, тот же Antropic – они движутся в том же направлении. Мы тоже, думаю, скоро будем видеть изменения с их стороны, с точки зрения их моделей.

Поэтому, хотя GPT-5 и предлагает много улучшений с точки зрения функций и удобства, это точно не революция, а лишь следующий логический шаг, следующий технологический upgrade, о котором нельзя говорить "стало лучше или хуже". Просто стало иначе, и нам нужно пробовать к этому привыкать и смотреть, куда все это движется, как меняются инструменты, какую новую пользу они могут принести, а затем – искать новые подходы к использованию, добавляет Игорь Матрофайло.