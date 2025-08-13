Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

Чи продавали наркотики в столичному магазині?

У соціальних мережах почали ширитись відео місцевих про магазини у Києві, що під виглядом сувенірів нібито продають наркотичні речовини. До того ж там обслуговували неповнолітніх.

Правоохоронці отримали повідомлення про торгівлю такою продукцією біля станції метро "Лівобережна" у Дніпровському районі Києва. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу України.

Поліцейські вилучили зразки товару та направили їх на експертизу.

За результатами експертизи було встановлено відсутність наркотичних засобів або психотропних речовин у вилученій продукції,

– додали у поліції.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці додатково перевіряють заклад на дотримання правил ведення господарської діяльності.

