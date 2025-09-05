Міністерство комунікацій та інформаційних технологій Непалу доручило місцевим провайдерам закрити доступ одразу до 26 платформ. Серед них Facebook, Messenger, Instagram, YouTube, X, Reddit, Snapchat, Discord та WeChat. Причиною стало невиконання вимоги про реєстрацію в країні й відсутність призначеного представника для зв'язку з владою, повідомляє 24 канал із посиланням на TechCrunch.

Які соцмережі залишились доступні в Непалі?

Рішення ухвалили після того, як Верховний суд Непалу підтвердив законність обов'язкової реєстрації соцмереж, хоча прямо не вимагав їхнього блокування. Офіційна влада пояснює нові правила боротьбою з дезінформацією. Міністр Прітхві Субба Гурунг заявив, що компаніям, зокрема Meta, неодноразово надавали час і можливість зареєструватися, але вони цього не зробили.

Водночас TikTok і месенджер Viber у списку блокувань відсутні – вони виконали вимоги та внесли свої дані до реєстру. За даними Statcounter, у Непалі 87% користувачів соцмереж віддають перевагу Facebook, 6% – X, а 5% – YouTube.

Міжнародні правозахисні організації різко розкритикували заборону. Комітет захисту журналістів заявив, що вона зашкодить доступу громадян до інформації та ускладнить роботу медіа. Федерація непальських журналістів назвала крок підривом свободи слова.

Представник Access Now Раман Джит Сінгх Чіма порівняв дії Непалу з моделлю цензури в Китаї, яку вважають несумісною з демократичними прагненнями країни.

За даними уряду, доступ до платформ відновлять, щойно компанії зареєструють діяльність у Непалі. Проте експерти наголошують, що чинний підхід дає владі широкі повноваження блокувати сервіси й видаляти контент без прозорих процедур чи незалежного контролю. Це створює ризики надмірного обмеження свободи вираження поглядів.

Ще один законопроєкт про соцмережі в Непалі, який поки не погоджений

Крім того, в країні досі тривають дискусії навколо ще одного законопроєкту про соцмережі. Він надає уряду Непалу повноваження не тільки блокувати такі платформи, як Facebook та X, а і може запровадити тюремне ув'язнення та значні штрафи за певні дописи.

Наприклад, за публікацію матеріалів, що вважаються шкідливими для суверенітету чи інтересів країни, передбачений штраф до 500 тисяч непальських рупій (близько 3600 доларів). За невиконання урядових розпоряджень щодо видалення контенту платформам може загрожувати штраф до 1,5 мільйона рупій.

Законопроєкт уже викликав широку критику. Опозиційні партії та користувачі соціальних мереж звинувачують владу в намірі обмежити основні права та свободи громадян. Міжнародна федерація журналістів (IFJ) заявила, що законопроєкт у його поточній формі "серйозно підриває свободу преси та цифрового самовираження".

Експерт із питань свободи слова Таранат Дахал назвав документ "широким за обсягом, нечітким і заплутаним", вказуючи на ризик його "політичного зловживання" проти опонентів уряду.

Проте міністр зв’язку Непалу Прітхві Субба Гурунг запевнив, що метою законопроєкту є лише "регулювання» платформ, а не "обмеження свободи вираження поглядів".

Окрім цього, раніше в Непалі вже ухвалювали закон, який забороняє створення анонімних або фейкових акаунтів, а також обмежує поширення відвертих зображень та оманливих відео, зокрема діпфейків.