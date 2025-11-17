Жена фигуранта "пленок Миндича" Фурсенко купила квартиру за 400 тысяч долларов
- В июне 2024 года жена Игоря "Решика" Фурсенко купила квартиру в Киеве за 400 000 долларов.
- В сентябре 2023 года Александра Фурсенко также приобрела Audi Q8, стоимость которого может достигать до 100 000 долларов.
"Решик" с пленок НАБУ фигурирует в коррупционном деле как бухгалтер "бэкофиса". Именно 56-летний Игорь Фурсенко якобы жаловался, что носить по Киеву 1,6 миллиона долларов – "такое себе удовольствие".
Теперь же журналисты узнали, что в 2024 году его жена купила в столице квартиру за 400 000 долларов. Об этом говорится в материале hromadske, передает 24 Канал.
Смотрите также Свинарчуки, "золотые батоны" и миндичгейт: история украинской коррупции – кто и как бежал из Украины с миллиардами
Что известно о Фурсенко, его жену и покупки?
Игорь Фурсенко – предприниматель, который занимается консультированием по вопросам информатизации. По данным "Схем", его номер подписан у других абонентов как "Игорь сотрудник Михаила Цукермана".
За полгода до получения подозрения, в апреле 2025 года, мужчина купил себе новый автомобиль – Porsche Macan 2023 года выпуска. Его стоимость сейчас может превышать 60 000 долларов, то есть более 2,5 миллиона гривен.
Напомним, в 2019 году "Решик" развелся с женой Татьяной, теперь его новая избранница – Александра Фурсенко (Логачева).
Журналисты узнали, что женщина также имеет ФЛП и занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Однако подписи в телефонах других пользователей не указывают на какой-то конкретный вид ее деятельности. Понятно лишь, что ранее Александра жила в Черкассах.
- В сентябре 2023 года она купила Audi Q8 2023 года выпуска, стоимость которого достигает 70 000 – 100 000 долларов в зависимости от комплектации, то есть 3 – 4 миллиона гривен.
- В июне 2024 года жена Фурсенко стала обладательницей квартиры и паркоместа в центре Киева. Жилье площадью 267 квадратных метров расположено в клубном доме закрытого типа.
Интересно! Александра приобрела квартиру ровно за 400 000 долларов (более 16 миллионов гривен), что дешевле рыночных предложений. Продавцом была Наталья Май – жена бывшего совладельца компании "Рошен".
К слову, сейчас в этом доме продают меньшую на 100 квадратных метров квартиру за 400 000 долларов. А вот больше на 30 квадратных метров помещение там обойдется уже в 1 миллион долларов.
Объявление по продаже квартиры / Скриншот из видео hromadske
Обратите внимание! Подробнее о том, кто является участниками масштабной схемы коррупции в украинской энергетике, а также какой ущерб был нанесен государству – читайте в материале 24 Канала.
Где сейчас находится "Решик"?
- 12 ноября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Фурсенко – содержание под стражей до 8 января с возможностью внесения залога в размере 95 миллионов гривен.
- Накануне "Решик" вернулся с отдыха на Мальдивах. "Его то ли не успели предупредить, то ли не считали достойным спасения", – отметили журналисты УП.
- Сам подозреваемый заявил, что денег для залога не имеет. Ранее у него изъяли 1,1 миллиона евро и более 1 миллиона долларов наличных.