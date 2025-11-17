Жена фигуранта "пленок Миндича" Фурсенко купила квартиру за 400 тысяч долларов

"Решик" с пленок НАБУ фигурирует в коррупционном деле как бухгалтер "бэкофиса". Именно 56-летний Игорь Фурсенко якобы жаловался, что носить по Киеву 1,6 миллиона долларов – "такое себе удовольствие".

Теперь же журналисты узнали, что в 2024 году его жена купила в столице квартиру за 400 000 долларов. Об этом говорится в материале hromadske, передает 24 Канал.

Что известно о Фурсенко, его жену и покупки?

Игорь Фурсенко – предприниматель, который занимается консультированием по вопросам информатизации. По данным "Схем", его номер подписан у других абонентов как "Игорь сотрудник Михаила Цукермана".

За полгода до получения подозрения, в апреле 2025 года, мужчина купил себе новый автомобиль – Porsche Macan 2023 года выпуска. Его стоимость сейчас может превышать 60 000 долларов, то есть более 2,5 миллиона гривен.

Напомним, в 2019 году "Решик" развелся с женой Татьяной, теперь его новая избранница – Александра Фурсенко (Логачева).

Журналисты узнали, что женщина также имеет ФЛП и занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности и управления. Однако подписи в телефонах других пользователей не указывают на какой-то конкретный вид ее деятельности. Понятно лишь, что ранее Александра жила в Черкассах.

В сентябре 2023 года она купила Audi Q8 2023 года выпуска , стоимость которого достигает 70 000 – 100 000 долларов в зависимости от комплектации, то есть 3 – 4 миллиона гривен.

, стоимость которого достигает 70 000 – 100 000 долларов в зависимости от комплектации, то есть 3 – 4 миллиона гривен. В июне 2024 года жена Фурсенко стала обладательницей квартиры и паркоместа в центре Киева. Жилье площадью 267 квадратных метров расположено в клубном доме закрытого типа.

Интересно! Александра приобрела квартиру ровно за 400 000 долларов (более 16 миллионов гривен), что дешевле рыночных предложений. Продавцом была Наталья Май – жена бывшего совладельца компании "Рошен".

К слову, сейчас в этом доме продают меньшую на 100 квадратных метров квартиру за 400 000 долларов. А вот больше на 30 квадратных метров помещение там обойдется уже в 1 миллион долларов.



Объявление по продаже квартиры / Скриншот из видео hromadske

Где сейчас находится "Решик"?