Дружина фігуранта "плівок Міндіча" Фурсенка купила квартиру за 400 тисяч доларів

"Рьошик" із плівок НАБУ фігурує у корупційній справі як бухгалтер "бекофісу". Саме 56-річний Ігор Фурсенко нібито скаржився, що носити по Києву 1,6 мільйона доларів – "таке собі задоволення".

Тепер же журналісти дізналися, що у 2024 році його дружина купила в столиці квартиру за 400 000 доларів. Про це йдеться в матеріалі hromadske, передає 24 Канал.

Що відомо про Фурсенка, його дружину та покупки?

Ігор Фурсенко – підприємець, який займається консультуванням з питань інформатизації. За даними "Схем", його номер підписаний в інших абонентів як "Ігор співробітник Михайла Цукермана".

За пів року до отримання підозри, у квітні 2025 року, чоловік купив собі новий автомобіль – Porsche Macan 2023 року випуску. Його вартість наразі може перевищувати 60 000 доларів, тобто понад 2,5 мільйона гривень.

Нагадаємо, у 2019 році "Рьошик" розлучився з дружиною Тетяною, тепер його нова обраниця – Олександра Фурсенко (Логачова).

Журналісти дізналися, що жінка також має ФОП і займається консультуванням із питань комерційної діяльності й керування. Однак підписи у телефонах інших користувачів не вказують на якийсь конкретний вид її діяльності. Зрозуміло лише, що раніше Олександра мешкала в Черкасах.

У вересні 2023 року вона купила Audi Q8 2023 року випуску , вартість якого сягає 70 000 – 100 000 доларів залежно від комплектації, тобто 3 – 4 мільйони гривень.

, вартість якого сягає 70 000 – 100 000 доларів залежно від комплектації, тобто 3 – 4 мільйони гривень. У червні 2024 року дружина Фурсенка стала власницею квартири й паркомісця в центрі Києва. Житло площею 267 метрів квадратних розташоване в клубному будинку закритого типу.

Цікаво! Олександра придбала квартиру рівно за 400 000 доларів (понад 16 мільйонів гривень), що дешевше ринкових пропозицій. Продавцем була Наталія Май – дружина колишнього співвласника компанії "Рошен".

До слова, зараз у цьому будинку продають меншу на 100 квадратних метрів квартиру за 400 000 доларів. А от більше на 30 квадратних метрів помешкання там обійдеться вже в 1 мільйон доларів.



Оголошення з продажу квартири / Скриншот з відео hromadske

Де зараз перебуває "Рьошик"?