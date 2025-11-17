Дружина фігуранта "плівок Міндіча" Фурсенка купила квартиру за 400 тисяч доларів
- У червні 2024 року дружина Ігоря "Рьошика" Фурсенка купила квартиру в Києві за 400 000 доларів.
- У вересні 2023 року Олександра Фурсенко також придбала Audi Q8, вартість якого може сягати до 100 000 доларів.
"Рьошик" із плівок НАБУ фігурує у корупційній справі як бухгалтер "бекофісу". Саме 56-річний Ігор Фурсенко нібито скаржився, що носити по Києву 1,6 мільйона доларів – "таке собі задоволення".
Тепер же журналісти дізналися, що у 2024 році його дружина купила в столиці квартиру за 400 000 доларів. Про це йдеться в матеріалі hromadske, передає 24 Канал.
Що відомо про Фурсенка, його дружину та покупки?
Ігор Фурсенко – підприємець, який займається консультуванням з питань інформатизації. За даними "Схем", його номер підписаний в інших абонентів як "Ігор співробітник Михайла Цукермана".
За пів року до отримання підозри, у квітні 2025 року, чоловік купив собі новий автомобіль – Porsche Macan 2023 року випуску. Його вартість наразі може перевищувати 60 000 доларів, тобто понад 2,5 мільйона гривень.
Нагадаємо, у 2019 році "Рьошик" розлучився з дружиною Тетяною, тепер його нова обраниця – Олександра Фурсенко (Логачова).
Журналісти дізналися, що жінка також має ФОП і займається консультуванням із питань комерційної діяльності й керування. Однак підписи у телефонах інших користувачів не вказують на якийсь конкретний вид її діяльності. Зрозуміло лише, що раніше Олександра мешкала в Черкасах.
- У вересні 2023 року вона купила Audi Q8 2023 року випуску, вартість якого сягає 70 000 – 100 000 доларів залежно від комплектації, тобто 3 – 4 мільйони гривень.
- У червні 2024 року дружина Фурсенка стала власницею квартири й паркомісця в центрі Києва. Житло площею 267 метрів квадратних розташоване в клубному будинку закритого типу.
Цікаво! Олександра придбала квартиру рівно за 400 000 доларів (понад 16 мільйонів гривень), що дешевше ринкових пропозицій. Продавцем була Наталія Май – дружина колишнього співвласника компанії "Рошен".
До слова, зараз у цьому будинку продають меншу на 100 квадратних метрів квартиру за 400 000 доларів. А от більше на 30 квадратних метрів помешкання там обійдеться вже в 1 мільйон доларів.
Оголошення з продажу квартири / Скриншот з відео hromadske
Де зараз перебуває "Рьошик"?
- 12 листопада Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід Фурсенку – тримання під вартою до 8 січня з можливістю внесення застави у розмірі 95 мільйонів гривень.
- Напередодні "Рьошик" повернувся з відпочинку на Мальдівах. "Його чи то не встигли попередити, чи то не вважали вартим порятунку", – зазначили журналісти УП.
- Сам підозрюваний заявив, що грошей для застави не має. Раніше в нього вилучили 1,1 мільйона євро й понад 1 мільйон доларів готівки.