Возле Румынии: пограничники обнаружили человеческие останки в украинских Карпатах
- Пограничники обнаружили фрагменты человеческого скелета вблизи горы Фрасин, рядом с остатками одежды и документами 36-летнего мужчины из Луганской области
- Также найдены останки человека в горах Ивано-Франковской области.
- Правоохранители расследуют обстоятельства гибели, проверяя возможную связь с предыдущими инцидентами незаконного пересечения границы.
Пограничники Мукачевского отряда ночью 27 августа нашли человеческий скелет во время патрулирования возле горы Фрасин на границе с Румынией. Подобную трагическую находку также зафиксировали в горах Ивано-Франковской области.
Пока невозможно установить причину гибели этих людей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на информацию ГСЧС.
Что известно о страшных находках в Карпатах?
Во время ночного патрулирования украинско-румынской границы вблизи горы Фрасин пограничники отделения "Велятино" Мукачевского отряда наткнулись на фрагменты человеческого скелета.
По предварительным оценкам, останки сильно повредили дикие животные.
Рядом с останками нашли остатки одежды, камуфлированный рюкзак, сумку и документы, которые принадлежали 36-летнему мужчине из Луганской области.
К слову, согласно информации пограничников, этот человек был задержан в ноябре 2023 года за попытку незаконно пересечь границу с Румынией.
Тогда Хустский районный суд назначил ему штраф за нарушение миграционного законодательства. Сейчас правоохранители проверяют обстоятельства, что могли привести к гибели человека, а также возможную связь с предыдущими инцидентами.
Кроме того, недавно пограничники отдела "Шибены" в Ивано-Франковской области также обнаружили человеческий скелет в горной местности. Никаких документов или других предметов, которые бы помогли установить личность погибшего, найти не удалось.
Эксперты и правоохранители работают над установлением всех обстоятельств и причин гибели жертв.
Подобные трагические случаи в Карпатах
26-летний житель Бахмута погиб во время туристического похода в горах, несмотря на усилия спасателей. Они достали его из обрыва и оказали первую медицинскую помощь, но во время транспортировки мужчина перестал дышать.
В мае 2025 года руководитель туристической группы обнаружил тело неизвестного мужчины вблизи вершины горы Поп Иван в Карпатах.
На долине Драгобрат в Раховском районе во время туристического похода погиб киевлянин 1964 года рождения. Мужчина упал со снежного карниза, не справившись с прохождением маршрута.