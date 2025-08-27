Пограничники Мукачевского отряда ночью 27 августа нашли человеческий скелет во время патрулирования возле горы Фрасин на границе с Румынией. Подобную трагическую находку также зафиксировали в горах Ивано-Франковской области.

Пока невозможно установить причину гибели этих людей. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на информацию ГСЧС.

Что известно о страшных находках в Карпатах?

Во время ночного патрулирования украинско-румынской границы вблизи горы Фрасин пограничники отделения "Велятино" Мукачевского отряда наткнулись на фрагменты человеческого скелета.

По предварительным оценкам, останки сильно повредили дикие животные.

Рядом с останками нашли остатки одежды, камуфлированный рюкзак, сумку и документы, которые принадлежали 36-летнему мужчине из Луганской области.

К слову, согласно информации пограничников, этот человек был задержан в ноябре 2023 года за попытку незаконно пересечь границу с Румынией.

Тогда Хустский районный суд назначил ему штраф за нарушение миграционного законодательства. Сейчас правоохранители проверяют обстоятельства, что могли привести к гибели человека, а также возможную связь с предыдущими инцидентами.

Кроме того, недавно пограничники отдела "Шибены" в Ивано-Франковской области также обнаружили человеческий скелет в горной местности. Никаких документов или других предметов, которые бы помогли установить личность погибшего, найти не удалось.

Эксперты и правоохранители работают над установлением всех обстоятельств и причин гибели жертв.

Подобные трагические случаи в Карпатах