Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

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Вблизи вершины горы Поп Иван нашли тело

21 мая во второй половине дня руководитель туристической группы сообщил спасателям поисково-спасательного поста "Поп Иван" (горная поисково-спасательная часть "Яворник"), что недалеко от вершины горы они наткнулись на тело неизвестного мужчины без признаков жизни.

На место происшествия немедленно отправились спасатели.

Информация об обнаружении тела подтвердилась. Дальнейшие действия осуществлялись во взаимодействии с работниками полиции,

– сообщили в ГСЧС.

22 мая после завершения необходимых следственных действий спасатели из поселка Верховина вместе с полицейскими транспортировали тело погибшего из труднодоступной горной местности до ближайшего населенного пункта.

Погибшим туристом оказался житель Львовской области 1991 года рождения. Сейчас все обстоятельства выясняют правоохранительные органы.

Вблизи вершины горы Поп Иван нашли тело / Фото: ГСЧС Франковщины

К слову, 18 мая в районе долины Драгобрат Раховского района также погиб киевлянин 1964 года рождения. Мужчина сорвался со снежного карниза в Карпатах во время прохождения туристическим маршрутом.