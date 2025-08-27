В США растет количество людей, которые не поддерживают политику Дональда Трампа. Такое падение рейтинга можно связать со скандальными заявлениями, которые едва ли не ежедневно озвучивает американский президент.

Спикер Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский в эфире 24 Канала рассказал, что американцы недовольны как внутренними, так и внешними решениями Трампа. Некоторые из них уже называют неконституционными.

Почему рейтинг Трампа падает?

Ежедневно из Овального кабинета звучат скандальные заявления, и они касаются не только Украины. Например, Трамп подписал указ о запрете сожжения государственного флага. Лидер США делает все, чтобы как-то привлечь к себе внимание.

Поэтому люди выступают против него. Даже если его действия поддерживают лишь 50% американцев, он все равно остается влиятельным политиком. Но чем больше будет скандальных заявлений, тем труднее Трампу удержать рейтинг,

– сказал представитель Украинского конгресса Америки.

Ключевым вопросом является то, повлияет ли рейтинг президента на позиции Республиканской партии. Ведь выборы в Конгресс состоятся в 2026 году. Кроме этого будут выбирать губернаторов. Уже с осени 2025 года мы увидим рост активности от конгрессменов во всей Америке.

Трампу будет сложно удержать рейтинг, если он будет продолжать свою политику. Он оскорбляет международных лидеров, американских чиновников, больше всего хочет показать какую-то политическую победу.

"Сейчас его поддерживает менее, чем 50% избирателей. И мы еще не почувствовали последствия его тарифов. Да, некоторые цены выросли, но серьезный рост ждет впереди, после Нового года. Это последствия его экономической политики", – добавил Андрей Добрянский.

Скандальные заявления Трампа: