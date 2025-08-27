В Українському конгресі Америки розкрили реальний рейтинг Трампа серед американців
- Рейтинг Дональда Трампа серед американців падає через скандальні заяви та політику, яку багато хто вважає неконституційною.
- Трамп робить спірні висловлювання щодо міжнародних лідерів та внутрішньої політики, що може вплинути на позиції Республіканської партії напередодні виборів 2026 року.
У США зростає кількість людей, які не підтримують політику Дональда Трампа. Таке падіння рейтингу можна пов'язати зі скандальними заявами, які чи не щодня озвучує американський президент.
Речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський в ефірі 24 Каналу розповів, що американці не задоволені як внутрішніми, так і зовнішніми рішеннями Трампа. Деякі з них уже називають неконституційними.
Чому рейтинг Трампа падає?
Щодня з Овального кабінету лунають скандальні заяви, й вони стосуються не лише України. Наприклад, Трамп підписав указ про заборону спалення державного прапора. Лідер США робить все, щоб якось привернути до себе увагу.
Через це люди виступають проти нього. Навіть якщо його дії підтримують лише 50% американців, він все одно залишається впливовим політиком. Але чим більше буде скандальних заяв, тим важче Трампу втримати рейтинг,
– сказав речник Українського конгресу Америки.
Ключовим питанням є те, чи вплине рейтинг президента на позиції Республіканської партії. Адже вибори до Конгресу відбудуться у 2026 році. Крім цього обиратимуть губернаторів. Уже з осені 2025 року ми побачимо зростання активності від конгресменів у всій Америці.
Трампу буде складно втримати рейтинг, якщо він продовжуватиме свою політику. Він ображає міжнародних лідерів, американських урядовців, понад усе хоче показати якусь політичну перемогу.
"Зараз його підтримує менше, ніж 50% виборців. І ми ще не відчули наслідки його тарифів. Так, деякі ціни зросли, але серйозне зростання чекає попереду, після Нового року. Це наслідки його економічної політики", – додав Андрій Добрянський.
Скандальні заяви Трампа:
- Президент США вкотре висловився про війну. Він сказав, що Володимир Зеленський нібито "не є безневинним" і додав, що "для танго потрібно двоє". Так він знову виправдав агресію Росії.
- Трамп визнав, що його часто називають диктатором, але заперечив, що є таким насправді. На думку лідера США, він лише бореться зі злочинністю. Цікаво, що свого часу він назвав диктатором Володимира Зеленського.
- Ще одним неочікуваним рішенням Трампа стала зміна назви для Пентагону. Головне оборонне відомство американський очільник запропонував назвати "Департаментом війни". За його словами, так звучить краще.