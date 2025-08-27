Речник Українського конгресу Америки Андрій Добрянський в ефірі 24 Каналу розповів, що американці не задоволені як внутрішніми, так і зовнішніми рішеннями Трампа. Деякі з них уже називають неконституційними.

Чому рейтинг Трампа падає?

Щодня з Овального кабінету лунають скандальні заяви, й вони стосуються не лише України. Наприклад, Трамп підписав указ про заборону спалення державного прапора. Лідер США робить все, щоб якось привернути до себе увагу.

Через це люди виступають проти нього. Навіть якщо його дії підтримують лише 50% американців, він все одно залишається впливовим політиком. Але чим більше буде скандальних заяв, тим важче Трампу втримати рейтинг,

– сказав речник Українського конгресу Америки.

Ключовим питанням є те, чи вплине рейтинг президента на позиції Республіканської партії. Адже вибори до Конгресу відбудуться у 2026 році. Крім цього обиратимуть губернаторів. Уже з осені 2025 року ми побачимо зростання активності від конгресменів у всій Америці.

Трампу буде складно втримати рейтинг, якщо він продовжуватиме свою політику. Він ображає міжнародних лідерів, американських урядовців, понад усе хоче показати якусь політичну перемогу.

"Зараз його підтримує менше, ніж 50% виборців. І ми ще не відчули наслідки його тарифів. Так, деякі ціни зросли, але серйозне зростання чекає попереду, після Нового року. Це наслідки його економічної політики", – додав Андрій Добрянський.

