Документ в Резерв+ становится основным для военнообязанных, – Свириденко

Премьер Украины рассказала, что электронный документ в приложении Резерв+ становится основным для военнообязанных. Правительство обновило порядок оформления военно-учетных документов.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Премьер-министра Украины Юлию Свириденко.

Что Свириденко говорит о Резерв+?

Юлия Свириденко объяснила, что Правительство 10 декабря обновило порядок оформления военно-учетных документов: отныне они создаются исключительно в электронном формате.

Резерв ID становится основным документом для призывников, военнообязанных и резервистов. Его можно получить в приложении Резерв+,

– говорит премьер-министр.