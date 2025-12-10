Документ у Резерв+ стає основним для військовозобов'язаних, – Свириденко

Прем'єрка України розповіла, що електронний документ у застосунку Резерв+ стає основним для військовозобов'язаних. Уряд оновив порядок оформлення військово-облікових документів.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Прем'єр-міністрку України Юлію Свириденко.

Що Свириденко каже про Резерв+?

Юлія Свириденко пояснила, що Уряд 10 грудня оновив порядок оформлення військово-облікових документів: відтепер вони створюються виключно в електронному форматі.

Резерв ID стає основним документом для призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Його можна отримати у застосунку Резерв+,

– каже прем'єрка.

Вона додала, що для тих, хто потребує паперової версії, залишається можливість роздрукувати PDF самостійно або отримати роздруківку в ТЦК та СП.

"Перехід на електронний документ зменшує ризики втрати чи підробки та спрощує процеси військового обліку",

– резюмувала Свириденко.