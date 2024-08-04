В Британии не утихают протесты после резонансного убийства детей в Саутпорте

В британском Саутпорте 29 июля произошла резня, в результате которой погибли дети. После этого инцидента по всему Соединенному Королевству начались массовые протесты.

Резня произошла во время урока танцев посвященном известной американской певице Тейлор Свифт. Тогда три девочки были смертельно ранены ножом, еще несколько детей и двое взрослых людей были ранены.

К теме В Британии задержали 17-летнего парня, который с ножом бросался на детей

Что известно о новых протестах после резни, где погибли дети

Журналисты The Guardian рассказали, что после ночи беспорядков и беспорядков в разных регионах страны, 3 августа британские правоохранители сообщили об аресте восьми человек в Сандерленде за совершенные правонарушения. Во время инцидентов трое полицейских получили ранения и были доставлены в больницу, один из них уже выписан.

Во время хаотических событий было подожжено по меньшей мере одно здание и автомобиль, когда правоохранители пытались справиться с толпой из нескольких сотен демонстрантов.



Центральное полицейское управление Сандерленда подожгли / Фото TeesPix.Photos

Среди протестующих некоторые были в балаклавах, а другие были завернуты в английский флаг. Тогда же в полицию швыряли пивными банками и камнями, возле мечети на улице Святого Марка и в центре города.

Протесты были спровоцированы ультраправыми активистами в социальных сетях. Свидетельства очевидцев и видео, что ширят в сети, показывают, как молодые демонстранты бросают камни в полицейских, скандируя: "Чьи улицы? Наши улицы", а также выкрикивают исламофобские лозунги.

В каких городах задерживали протестующих

Журналисты Reuters также отметили, что протесты продолжились и ночью 4 августа. В Ливерпуле, Бристоле, Халли и Белфасте столкновения сопровождались драками, бросанием кирпичей и бутылок, когда противники миграции столкнулись с группами, выступающих против расизма.

Во время ряда напряженных противостояний многие полицейские получили ранения, пытаясь предотвратить столкновения между несколькими сотнями протестующих из разных групп.



Полиции в Ливерпуле удалось создать буферную зону между группами протестующих / Фото PA

В Ливерпуле двое полицейских были госпитализированы после жестоких столкновений, а еще одного офицера силой сняли с мотоцикла и напали на него. Власти сообщили, что во время беспорядков были разгромлены и ограблены по меньшей мере два местных магазина.

Подобные беспорядки наблюдались в Бристоле, где полиция столкнулась с эскалацией напряженности. В Белфасте, по сообщениям, было повреждено несколько офисов, по крайней мере один из них был подожжен.



Офицер полиции разговаривает с мужчиной во время протеста людей на Рыночной площади Ноттингема / Фото PA

По всей стране правоохранители осуществили десятки арестов за правонарушения, включая беспорядки с применением насилия, кражи со взломом и преступное повреждение имущества.

В ответ на беспорядки в пострадавшие города были направлены дополнительные подразделения полиции. Кроме того, мечети по всей стране призвали усилить меры безопасности после нападения на мечеть в Саутпорте.

Журналисты BBC отметили, что в разных городах задержали до 90 участников столкновений во время протестов.



В Бристоле офицеры на лошадях выстроились, чтобы защитить отель, где проживают искатели убежища, от демонстрации / Фото Justin Tallis AFP

Как отреагировал Кир Стармер на протесты

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил действия "ультраправых" в ответ на недавние насильственные беспорядки, выразив решительную поддержку решительным действиям полиции.

В своем заявлении Стармер подчеркнул, что "право на свободу выражения взглядов и насильственные беспорядки, которые мы наблюдали, – это две очень разные вещи".

В субботу, 3 августа, он принял участие в обсуждении беспорядков с высокопоставленными министрами, о чем сообщили в его офисе.

Что написала Тейлор Свифт о резне

На своей странице в инстаграме американская певица Тейлор Свифт отреагировала на резню в Саутпорте на мероприятии, который был посвящен ей. Исполнительница отметила, что этот ужас не дает ей покоя, и она просто в полном шоке.

Потеря жизни и невинности, а также ужасная травма, нанесена всем, кто был там, семьям и тем, кто первыми отреагировал на событие. Это были просто маленькие дети на уроке танцев,

– написала Тейлор Свифт.



Реакция Тейлор Свифт на резню в Саутпорте / Фото из сторис из инстаграма певицы

Она также подчеркнула, что не знает, как выразить свое соболезнование семьям погибших и пострадавших детей.