У Британії не вщухають протести після резонансного вбивства дітей у Саутпорті

У британському Саутпорті 29 липня сталася різанина, внаслідок якої загинули діти. Після цього інциденту по всьому Сполученому Королівству розпочалися масові протести.

Різанина сталася під час уроку танців присвяченому відомій американській співачці Тейлор Свіфт. Тоді три дівчинки були смертельно поранені ножем, ще кілька дітей та двоє дорослих людей були поранені.

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Що відомо про нові протести після різанини, де загинули діти

Журналісти The Guardian розповіли, що після ночі заворушень і безладів у різних регіонах країни, 3 серпня британські правоохоронці повідомили про арешт восьми осіб у Сандерленді за скоєні правопорушення. Під час інцидентів троє поліцейських зазнали поранень і були доставлені до лікарні, один з них вже виписаний.

Під час хаотичних подій було підпалено щонайменше одну будівлю та автомобіль, коли правоохоронці намагалися впоратися з натовпом з кількох сотень демонстрантів.



Центральне поліцейське управління Сандерленда підпалили / Фото TeesPix.Photos

Серед протестувальників деякі були в балаклавах, а інші були загорнуті в англійський прапор. Тоді ж у поліцію жбурляли пивними банками і камінням, біля мечеті на вулиці Святого Марка і в центрі міста.

Протести були спровоковані ультраправими активістами в соціальних мережах. Свідчення очевидців та відео, що ширять в мережі, показують, як молоді демонстранти кидають каміння в поліцейських, скандуючи: "Чиї вулиці? Наші вулиці", а також вигукують ісламофобські гасла.

У яких містах затримували протестувальників

Журналісти Reuters також зазначили, що протести продовжилися й уночі 4 серпня. У Ліверпулі, Брістолі, Халлі та Белфасті сутички супроводжувалися бійками, киданням цегли та пляшок, коли противники міграції зіткнулися з групами, що виступають проти расизму.

Під час низки напружених протистоянь багато поліцейських зазнали поранень, намагаючись запобігти зіткненням між кількома сотнями протестувальників з різних груп.



Поліції в Ліверпулі вдалося створити буферну зону між групами протестувальників / Фото PA

У Ліверпулі двоє поліцейських були госпіталізовані після жорстоких сутичок, а ще одного офіцера силоміць зняли з мотоцикла і напали на нього. Влада повідомила, що під час заворушень було розгромлено і пограбовано щонайменше два місцевих магазини.

Подібні заворушення спостерігалися в Брістолі, де поліція зіткнулася з ескалацією напруженості. У Белфасті, за повідомленнями, було пошкоджено кілька офісів, принаймні один з них був підпалений.



Офіцер поліції розмовляє з чоловіком під час протесту людей на Ринковій площі Ноттінгема / Фото PA

По всій країні правоохоронці здійснили десятки арештів за правопорушення, включаючи заворушення із застосуванням насильства, крадіжки зі зломом і злочинне пошкодження майна.

У відповідь на заворушення до постраждалих міст були направлені додаткові підрозділи поліції. Крім того, мечеті по всій країні закликали посилити заходи безпеки після нападу на мечеть у Саутпорті.

Журналісти BBC наголосили, що у різних містах затримали до 90 учасників сутичок під час протестів.



У Брістолі офіцери на конях вишикувалися, щоб захистити готель, де проживають шукачі притулку, від демонстрації / Фото Justin Tallis AFP

Як відреагував Кір Стармер на протести

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер засудив дії "ультраправих" у відповідь на нещодавні насильницькі заворушення, висловивши рішучу підтримку рішучим діям поліції.

У своїй заяві Стармер підкреслив, що "право на свободу вираження поглядів і насильницькі заворушення, які ми спостерігали, – це дві дуже різні речі".

У суботу, 3 серпня, він взяв участь в обговоренні заворушень з високопоставленими міністрами, про що повідомили в його офісі.

Що написала Тейлор Свіфт про різанину

На своїй сторінці в інстаграмі американська співачка Тейлор Свіфт відреагувала на різанину у Саутпорті на заході, який був присвячений їй. Виконавиця зазначила, що цей жах не дає їй спокою, і вона просто в повному шоку.

Втрата життя і невинності, а також жахлива травма, завдана всім, хто був там, сім'ям і тим, хто першими відреагував на подію. Це були просто маленькі діти на уроці танців,

– написала Тейлор Свіфт.



Реакція Тейлор Свіфт на різанину у Саутпорті / Фото зі сторіс з інстаграму співачки

Вона також наголосила, що не знає, як висловити своє співчуття сім'ям загиблих і постраждалих дітей.