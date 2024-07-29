Повідомлення про напад з'явилися близько 11:50: тоді поліцейських викликали на вулицю Харт-стріт. Зазначалося, що там стався інцидент, внаслідок якого ножові поранення дістали кілька людей.

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В Британії затримали 17-річного нападника

За словами місцевих, чоловік "бігав і колов людей". Внаслідок нападу щонайменше 8 людей госпіталізували, серед них є діти. У поліції графства Мерсісайд, де розташований Саутпорт, підтвердили арешт нападника.

Згодом стало відомо, що затриманим є 17-річний хлопець. Підліток із Бенкса залишатиметься під вартою в поліції для допиту. Офіцери також підтвердили, що інцидент "не розглядається як пов'язаний з тероризмом".

На цій ранній стадії триває розслідування, щоб встановити мотиви цього трагічного інциденту, і ми б закликали людей не спекулювати, поки триває розслідування,

– заявили правоохоронці.

Повідомляється, що потерпілих доправили до дитячої лікарні Алдер-Хей, університетської лікарні Ейнтрі та лікарні Саутпорта та Формбі.

Прем'єр-міністр Британії Кейр Стармер також відреагував на інцидент у Саутпорті, назвавши його "жахливою та глибоко шокуючою новиною".