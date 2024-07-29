Аль-Хабіб уже збирає кошти на свій проєкт та закликає мусульман-шиїтів емігрувати на острів. Це рішення вже викликало занепокоєння у світі.

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Що у планах шиїтського проповідника

З’явилися відеозаписи, в яких задокументовано план радикального ісламського проповідника Шейха Ясера аль-Хабіба придбати невеликий острів Торса біля узбережжя Шотландії та перетворити його на ісламську державу для своїх послідовників.

45-річний аль-Хабіб закликав своїх послідовників "негайно пожертвувати" на його проєкт, на який вже зібрано 3 мільйони фунтів стерлінгів.

На одному з відео аль-Хабіб, якого звинувачують у розповсюдженні ненависті, пояснює, що це його "покликання" і закликає своїх підписників зробити пожертви, щоб забезпечити свою "батьківщину".

Він планує побудувати на острові найбільшу мечеть, школу, госпіталь та інші установи, де всі будуть дотримуватись законів шаріату.

Що відомо про аль-Хабіба

У виданні зазначили, що аль-Хабіб, який має "штаб-квартиру" в Південному Бакінгемширі, прибув до Британії 20 років тому після отримання притулку з Кувейту. Він уже проводить тренувальні табори у військовому стилі і хоче створити повноцінну мусульманську громаду на острові Торса.

Місцеві жителі сусіднього острова Луїн стурбовано відреагували на ці плани.

Я провів більшу частину свого життя, працюючи в мусульманських країнах, тому не маю жодних проблем із цією спільнотою, але ця група справді виглядає тривожною з того, що я щойно побачив,

– зазначив один із жителів сусіднього острова.

Аль-Хабіба звинувачують у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі у Великобританії та арабському світі. Попри численні попередження від регулятора Ofcom, його телеканал Fadak TV продовжує транслювати лекції, які поширюють ненависть і підбурюють до насильства.

"Вони матимуть власну армію, власну систему правосуддя, вони керуватимуть своїми школами та лікарнями, і люди з усього світу зможуть мігрувати на цю батьківщину. Це кидає виклик поняттю суверенітету", – зазначила Сара Зааімі з американського аналітичного центру Atlantic Council