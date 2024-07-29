Аль-Хабиб уже собирает средства на свой проект и призывает мусульман-шиитов эмигрировать на остров. Это решение уже вызвало беспокойство в мире.

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Что в планах шиитского проповедника

Появились видеозаписи, в которых задокументирован план радикального исламского проповедника Шейха Ясера аль-Хабиба приобрести небольшой остров Торса у побережья Шотландии и превратить его в исламское государство для своих последователей.

45-летний аль-Хабиб призвал своих последователей "немедленно пожертвовать" на его проект, на который уже собрано 3 миллиона фунтов стерлингов.

На одном из видео аль-Хабиб, которого обвиняют в распространении ненависти, объясняет, что это его "призвание" и призывает своих подписчиков сделать пожертвования, чтобы обеспечить свою "родину".

Он планирует построить на острове самую большую мечеть, школу, госпиталь и другие учреждения, где все будут придерживаться законов шариата.

Что известно об аль-Хабибе

В издании отметили, что аль-Хабиб, который имеет "штаб-квартиру" в Южном Бакингемшире, прибыл в Британию 20 лет назад после получения убежища из Кувейта. Он уже проводит тренировочные лагеря в военном стиле и хочет создать полноценную мусульманскую общину на острове Торса.

Местные жители соседнего острова Луин обеспокоенно отреагировали на эти планы.

Я провел большую часть своей жизни, работая в мусульманских странах, поэтому не имею никаких проблем с этим сообществом, но эта группа действительно выглядит тревожной из того, что я только что увидел,

– отметил один из жителей соседнего острова.

Аль-Хабиба обвиняют в разжигании межконфессиональной вражды в Великобритании и арабском мире. Несмотря на многочисленные предупреждения от регулятора Ofcom, его телеканал Fadak TV продолжает транслировать лекции, которые распространяют ненависть и подстрекают к насилию.

"Они будут иметь собственную армию, собственную систему правосудия, они будут управлять своими школами и больницами, и люди со всего мира смогут мигрировать на эту родину. Это бросает вызов понятию суверенитета", – отметила Сара Зааими из американского аналитического центра Atlantic Council