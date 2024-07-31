У вівторок, 30 липня, у Саутпорті, де днем раніше сталася страшна різанина, відбулися зіткнення між поліцією та ультраправими активістами.

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Заворушення в Британії після жорстокої різанини

За повідомленням правоохоронців, учасники заворушень, які сталися після різанини, ймовірно, належать до Англійської оборонної ліги. Вони використовують трагедію для поширення насильства та хаосу.

Було багато припущень і гіпотез щодо статусу 17-річного хлопця, який зараз перебуває під вартою в поліції. Деякі люди використовують це, щоб внести насильство і безлад на наші вулиці,

– сказав представник поліції.

Після мирного віча, що відбулося в центрі міста, група демонстрантів стала агресивною та підпалила поліцейський мікроавтобус. Офіцери, які намагалися заспокоїти натовп, зазнали легких поранень.

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Власне, 29 липня під час уроку танців три дівчинки були смертельно поранені ножем. 17-річний підліток напав на них. Унаслідок цього загинули Еліс Дасільва Агіар, Елсі Дот Стенкомб та Бебі Кінг, ще кілька дітей та двоє дорослих людей були поранені.

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Затриманий підліток, який народився на території Великої Британії, наразі перебуває під вартою. Поліція продовжує розслідування обставин злочину та мотивів нападника.