Во вторник, 30 июля, в Саутпорте, где днем ранее произошла страшная резня, произошли столкновения между полицией и ультраправыми активистами.

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Беспорядки в Британии после жестокой резни

По сообщению правоохранителей, участники беспорядков, которые произошли после резни, вероятно, принадлежат к Английской оборонительной лиге. Они используют трагедию для распространения насилия и хаоса.

Было много предположений и гипотез относительно статуса 17-летнего парня, который сейчас находится под стражей в полиции. Некоторые люди используют это, чтобы внести насилие и беспорядок на наши улицы,

– сказал представитель полиции.

После мирного вече, состоявшегося в центре города, группа демонстрантов стала агрессивной и подожгла полицейский микроавтобус. Офицеры, которые пытались успокоить толпу, получили легкие ранения.

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Собственно, 29 июля во время урока танцев три девочки были смертельно ранены ножом. 17-летний подросток напал на них. В результате погибли Элис Дасильва Агиар, Элси Дот Стэнкомб и Беби Кинг, еще несколько детей и двое взрослых людей были ранены.

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Задержанный подросток, который родился на территории Великобритании, сейчас находится под стражей. Полиция продолжает расследование обстоятельств преступления и мотивов нападавшего.