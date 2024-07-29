Преступника арестовали. Среди раненых в Великобритании есть и взрослые.

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Что известно о резне в Саутпорте

Главный констебль Серена Кеннеди говорит, что шестеро детей находятся в критическом состоянии, а все пострадавшие получили ножевые ранения. Двое взрослых также находятся в тяжелом состоянии.

По подозрению в убийстве задержали 17-летнего парня. Он родом из Кардиффа.

Госпожа констебль говорит, что полицейские были шокированы, когда приехали на вызов. Правоохранители назвали нападение жестоким.