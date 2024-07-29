Злочинця заарештували. Серед поранених у Великій Британії є і дорослі.

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Що відомо про різанину в Саутпорті

Головний констебль Серена Кеннеді каже, що шестеро дітей перебувають у критичному стані, а всі постраждалі дістали ножові поранення. Двоє дорослих також перебувають у важкому стані.

За підозрою у вбивстві затримали 17-річного хлопця. Він родом із Кардіффа, а жив у сусідньому селі.

Пані констебль говорить, що поліцейські були шоковані, коли приїхали на виклик. Правоохоронці назвали напад жорстоким.

Різанина сталася в центрі матері та дитини на Гарт-стріт під назвою Hart Space. Діти були на заході Тейлор Свіфт у танцювальній школі, коли злочинець увійшов до приміщення.

Поліцейські вважають, що дорослі "мужньо намагалися захистити дітей", але самі були поранені.

Наразі розслідування на початковій стадії. Пані констебль заявила, що є багато запитань без відповідей, а збір доказів може тривати певний час. Попередньо, напад не пов'язаний із тероризмом, але мотивація злочинця не зрозуміла.

На місце приїхало багато швидких і машин поліції. Також допомагали пожежники: вони надавали першу медичну допомогу та допомогу при травмах. 30 липня вони підтримуватимуть людей психологічно.

Свідок назвав події нічним кошмаром

Колін Паррі має бізнес неподалік. Один із колег зателефонував йому та попросив вийти на вулицю: чоловік тримав поранену жінку. Вона була в критичному стані, тож один із сусідів доглядав за нею на поверсі. Чоловіки закликали надіслати якомога більше швидких.

Ті сусіди, які кинулися виводити дітей з приміщення, також зазнали нападу.

Це було точно навмисно. Це було не один раз. Це було кілька разів, коли він поранив цих дітей. Чоловік божевільний. Я не знаю, скільки дівчат залишилося в тій будівлі – він все ще був там. І я подумав: він збирається вбити їх усіх. Це схоже на кошмар – найбільшу, жахливу річ, яку ви могли бачити у своєму житті, побачивши таких маленьких дітей,

– згадав Колін Паррі про напад.

Прем'єр-міністр Кір Стармер висловився про інцидент

Він подякував екстреним службам і зазначив: уся країна глибоко шокована нападом, а горе людей неможливо уявити.

"Я знаю, що кажу від імені всіх у всій країні, кажучи, що наші думки та співчуття – із жертвами, їхніми родинами, друзями та широкими колами суспільства", – додав прем'єр.