Массовая резня произошла в училище Китая: 8 погибших и 17 раненых
В Китае 16 ноября произошла резня в профессионально-техническом училище. Погибли 8 человек, еще почти два десятка получили ранения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Xinhua.
Смотрите также "Мужчина бегал и колол людей": в британском Саутпорте произошла резня, много раненых детей
Резня в профтехучилище Китая 16 ноября
Местная полиция сообщила, что 8 человек погибли в результате нападения с ножом в профессионально-техническом училище в городе Исин, провинция Цзянсу на востоке Китая. Еще 17 – получили ранения.
СМИ сообщают, что бойню в училище устроил 21-летний парень, который в этом году закончил учебное заведение. Он вернулся, чтобы якобы отомстить, что не получил аттестат.
В Китае произошла резня: смотрите видео из сети
Читайте также 7 погибших и более 30 раненых: в американской Джорджии произошла стрельба в школе
Резня в Нью-Йорке: среди погибших – дети
- В боро Квинс в Нью-Йорке 3 декабря 2023 года произошла масштабная резня. В результате чего погибли 4 человека. Среди жертв – 2 ребенка.
- Еще 3 человека получили ножевые ранения.
- Когда полицейские прибыли на место и попытались поговорить с подозреваемым, мужчина выхватил нож, ударив одного правоохранители в районе шеи и груди, другого – в голову.
- Один из правоохранителей смог достать оружие и застрелить подозреваемого.