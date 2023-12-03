Кроме того, еще 3 человека получили ножевые ранения в результате резни. Полиция проводит тщательное расследование и изучает все обстоятельства инцидента.
Интересно Нью-Йорк может утонуть под тяжестью небоскребов, показывают геологические данные
В Квинсе была большая резня
Журналисты BBC рассказали, что полиция получила звонок в службу 911 в 05:10 по местному времени, когда молодая девушка сказала, что ее двоюродный брат "убивает членов ее семьи". Все это произошло в районе Фар Рокавей в Квинсе.
В конце концов двух офицеров направили по адресу на 22-й улице Бич, где они увидели выходящего с багажом мужчину. Когда полицейские попытались поговорить с мужчиной, он выхватил нож, ударив одного сотрудника полиции в районе шеи и груди, а другого – в голову.
Один из полицейских в конце концов смог достать оружие и застрелить подозреваемого. Когда на место происшествия направили больше сотрудников полиции, они обнаружили 11-летнюю девочку у входа в дом. Ее доставили в больницу, но позже умерла от травм.
После того как пожарная служба Нью-Йорка прибыла на место происшествия, экстренные службы обнаружили в доме тела трех других людей: 12-летнего мальчика, 44-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. Впоследствии обнаружили раненую 61-летнюю женщину, которую доставили в больницу с многочисленными ножевыми ранениями.
Полиция считает, что все жертвы скончались в результате ножевых ранений, а на месте происшествия был найден кухонный нож для бифштексов. Полиция Нью-Йорка считает подозреваемым 39-летнего Кортни Гордон, которого ранее арестовывали за домашнее насилие в Бронксе.
На момент нападения мужчина гостил у своих родных в Квинсе. Напоследок в полиции сообщили, что расследование продолжается, но позвонившего в 911 человек опрашивают в отделении.
Ранее в США была жуткая стрельба
- В американском штате Мэн 26 октября произошла жуткая стрельба. В результате инцидента погибли более 20 жертв, а еще 30 получили ранения.
- Вооруженного мужчину несколько часов пытались поймать полицейские. Они призвали людей укрыться из-за тяглой ситуации со стрельбой.
- В конце концов стало известно, что мужчина, стрелявший в штате Мэн, совершил самоубийство. Его тело было обнаружено 27 октября.