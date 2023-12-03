Кроме того, еще 3 человека получили ножевые ранения в результате резни. Полиция проводит тщательное расследование и изучает все обстоятельства инцидента.

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В Квинсе была большая резня

Журналисты BBC рассказали, что полиция получила звонок в службу 911 в 05:10 по местному времени, когда молодая девушка сказала, что ее двоюродный брат "убивает членов ее семьи". Все это произошло в районе Фар Рокавей в Квинсе.

В конце концов двух офицеров направили по адресу на 22-й улице Бич, где они увидели выходящего с багажом мужчину. Когда полицейские попытались поговорить с мужчиной, он выхватил нож, ударив одного сотрудника полиции в районе шеи и груди, а другого – в голову.

Один из полицейских в конце концов смог достать оружие и застрелить подозреваемого. Когда на место происшествия направили больше сотрудников полиции, они обнаружили 11-летнюю девочку у входа в дом. Ее доставили в больницу, но позже умерла от травм.

После того как пожарная служба Нью-Йорка прибыла на место происшествия, экстренные службы обнаружили в доме тела трех других людей: 12-летнего мальчика, 44-летнюю женщину и 30-летнего мужчину. Впоследствии обнаружили раненую 61-летнюю женщину, которую доставили в больницу с многочисленными ножевыми ранениями.

Полиция считает, что все жертвы скончались в результате ножевых ранений, а на месте происшествия был найден кухонный нож для бифштексов. Полиция Нью-Йорка считает подозреваемым 39-летнего Кортни Гордон, которого ранее арестовывали за домашнее насилие в Бронксе.

На момент нападения мужчина гостил у своих родных в Квинсе. Напоследок в полиции сообщили, что расследование продолжается, но позвонившего в 911 человек опрашивают в отделении.

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