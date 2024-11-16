Масова різанина сталася в училищі Китаю: 8 загиблих і 17 поранених
У Китаї 16 листопада сталася різанина в професійно-технічному училищі. Загинули 8 людей, ще майже два десятки зазнали поранення.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Xinhua.
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Різанина в профтехучилищі Китаю 16 листопада
Місцева поліція повідомила, що 8 людей загинули в результаті нападу з ножем в професійно-технічному училищі в місті Їсін, провінція Цзянсу на сході Китаю. Ще 17 – зазнали поранення.
ЗМІ повідомляють, що бійню в училищі влаштував 21-річний хлопець, який цього року закінчив навчальний заклад. Він повернувся, аби нібито помститися, що не отримав атестат.
У Китаї сталася різанина: дивіться відео з мережі
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Різанина у Нью-Йорку: серед загиблих – діти
- У боро Квінс у Нью-Йорку 3 грудня 2023 року сталася масштабна різанина. Внаслідок чого загинули 4 людей. Серед жертв – 2 дитини.
- Ще 3 людей зазнали ножових поранень.
- Коли поліцейські прибули на місце і спробували поговорити з підозрюваним, чоловік вихопив ножа, вдаривши одного правоохоронці в районі шиї та грудей, іншого – в голову.
- Один з правоохоронців зміг дістати зброю та застрелити підозрюваного.