Резонансное убийство известного врача, продажа елок в Украине – видео недели
Источник:24 канал
Возле Киева убили руководителя санатория "Червона калина" Ярослава Сивого. В конце декабря в Украине стартовала продажа елок.
О сюжетах, которые стали самыми популярными за неделю – узнавайте дальше.
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Жуткое убийство возле Киева
Известного врача Сивого нашли мертвым в лесополосе возле Киева. Основная версия следствия такова, что главу санатория могли убить ради наживы.
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