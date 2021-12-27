Там пояснили, что процесс выращивания дерева длительный, метровая елка растет в течение пяти лет. А начинается все с семечек.
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Как выращивают елку на продажу
По словам лесничего Сосновского лесничества Владимира Яницкого, семена берут у растущих деревьев, то есть в возрасте более 81 года. Шишки собирают после валки деревьев.
Сутки шишку сушат в специальных сушилках. После этого она раскрывается и из нее достают семена. Как подчеркнула лесокультурщица Татьяна Рицкая, из нее достают семена, а саму шишку перерабатывают.
Шишки кладут в специальные сушилки / Скриншот с видео 24 канала
Семена сушат, складывают в бутыли и помещают в холодильник. Там они хранятся до весны. Затем зерна высеваются в питомники и в теплицы. Кроме теплиц, сеянцы хвойных растут в коробах – то есть под открытым небом.
Двухлетние сеянцы весной высаживают на специально отведенные площади. В питомнике, куда попали журналисты 24 канала, растет около тысячи деревьев разного размера. Рубят любую елку, по предпочтениям клиента.
Рассадник елок на Ровненщине / Скриншот с видео 24 канала
Специальная маркировка елок
Новогодние елки, заготовленные в гослесхозах, маркируются специальной лентой. Она содержит индивидуальный номер и соответствующий штрих-код. Лесничий Щекичинского лесничества Николай Букар объяснил, что в бирке зашифрованы:
- данные лесхоза;
- высота дерева;
- цена реализации.
Украинцы уже активно начали скупать праздничные деревья. Однако настоящий ажиотаж традиционно ожидают именно в предновогоднюю неделю.
Новогодние елки маркируют специальной лентой / Скриншот из видео 24 канала
Цены на елки в 2021 году
Лесники продают елки на специальных ярмарках возле трасс и лесхозов. Цена за метровое дерево составляет 60 гривен и по 3 метра – 185. По словам главного лесничего Сосновского лесхоза Олега Банацького, средняя цена составляет 90 гривен.
Кроме срубленных, лесники продают праздничные деревья в горшках, их весной можно будет высадить в почву.