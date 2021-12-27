Там пояснили, что процесс выращивания дерева длительный, метровая елка растет в течение пяти лет. А начинается все с семечек.

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Как выращивают елку на продажу

По словам лесничего Сосновского лесничества Владимира Яницкого, семена берут у растущих деревьев, то есть в возрасте более 81 года. Шишки собирают после валки деревьев.

Сутки шишку сушат в специальных сушилках. После этого она раскрывается и из нее достают семена. Как подчеркнула лесокультурщица Татьяна Рицкая, из нее достают семена, а саму шишку перерабатывают.

Шишки кладут в специальные сушилки / Скриншот с видео 24 канала

Семена сушат, складывают в бутыли и помещают в холодильник. Там они хранятся до весны. Затем зерна высеваются в питомники и в теплицы. Кроме теплиц, сеянцы хвойных растут в коробах – то есть под открытым небом.

Двухлетние сеянцы весной высаживают на специально отведенные площади. В питомнике, куда попали журналисты 24 канала, растет около тысячи деревьев разного размера. Рубят любую елку, по предпочтениям клиента.

Рассадник елок на Ровненщине / Скриншот с видео 24 канала

Специальная маркировка елок

Новогодние елки, заготовленные в гослесхозах, маркируются специальной лентой. Она содержит индивидуальный номер и соответствующий штрих-код. Лесничий Щекичинского лесничества Николай Букар объяснил, что в бирке зашифрованы:

данные лесхоза;

высота дерева;

цена реализации.

Украинцы уже активно начали скупать праздничные деревья. Однако настоящий ажиотаж традиционно ожидают именно в предновогоднюю неделю.

Новогодние елки маркируют специальной лентой / Скриншот из видео 24 канала

Цены на елки в 2021 году

Лесники продают елки на специальных ярмарках возле трасс и лесхозов. Цена за метровое дерево составляет 60 гривен и по 3 метра – 185. По словам главного лесничего Сосновского лесхоза Олега Банацького, средняя цена составляет 90 гривен.

Обратите внимание! Хвойные насаждения также усиленно охраняют от браконьеров. За этим следят рейдовые группы. Штраф за незаконную рубку составляет до 2 500 тысяч гривен

Кроме срубленных, лесники продают праздничные деревья в горшках, их весной можно будет высадить в почву.