Там пояснили, що процес вирощування дерева тривалий, метрова ялинка росте впродовж п'яти років. А починається все з насіння.

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Як вирощують ялинка на продаж

За словами лісничого Соснівського лісництва Володимира Яніцького, насіння беруть у ростучих дерев, тобто у віці понад 81 рік. Шишки збирають після валки дерев.

Добу шишку сушать у спеціальних сушарках. Після цього вона розкривається і з неї дістають насіння. Як підкреслила лісокультурниця Тетяна Рицька, з неї дістають насіння, а саму шишку переробляють.



Шишки кладуть у спеціальні сушарки / Скриншот з відео 24 каналу

Насіння сушать, складають у бутлі і поміщають у холодильник. Там воно зберігається до весни. Потім зерна висіваються у розсадники та в теплиці. Крім теплиць, сіянці хвойних ростуть у коробах – тобто просто неба.

Дворічні сіянці навесні висаджують на спеціально відведені площі. У розсаднику, куди потрапили журналісти 24 каналу, росте близько тисячі дерев різного розміру. Рубають будь-яку ялинку, за вподобаннями клієнта.



Розсадник ялинок на Рівненщині / Скриншот з відео 24 каналу

Спеціальне маркування ялинок

Новорічні ялинки, заготовлені у Держлісгоспах, маркуються спеціальною стрічкою. Вона містить індивідуальний номер та відповідний штрих-код. Лісничий Щекічинського лісництва Микола Букар пояснив, що у бирці зашифровані:

дані лісгоспу;

висота дерева;

ціна реалізації.

Українці вже активно розпочали скуповувати святкові дерева. Однак справжній ажіотаж традиційно очікують саме у передноворічний тиждень.



Новорічні ялинки маркують спеціальною стрічкою / Скриншот з відео 24 каналу

Ціни на ялинки у 2021 році

Лісники продають ялинки на спеціальних ярмарках біля трас та лісгоспів. Ціна за метрове дерево становить 60 гривень і за 3 метри – 185. За словами головного лісничого Соснівського лісгоспу Олега Банацького, середня ціна становить 90 гривень.

Зверніть увагу! Хвойні насадження також посилено охороняють від браконьєрів. За цим слідкують рейдові групи. Штраф за незаконну рубку становить до 2 500 тисяч гривень

Окрім зрубаних, лісники продають святкові дерева у горщиках, їх навесні можна буде висадити у ґрунт.