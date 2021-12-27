Там пояснили, що процес вирощування дерева тривалий, метрова ялинка росте впродовж п'яти років. А починається все з насіння.
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Як вирощують ялинка на продаж
За словами лісничого Соснівського лісництва Володимира Яніцького, насіння беруть у ростучих дерев, тобто у віці понад 81 рік. Шишки збирають після валки дерев.
Добу шишку сушать у спеціальних сушарках. Після цього вона розкривається і з неї дістають насіння. Як підкреслила лісокультурниця Тетяна Рицька, з неї дістають насіння, а саму шишку переробляють.
Шишки кладуть у спеціальні сушарки / Скриншот з відео 24 каналу
Насіння сушать, складають у бутлі і поміщають у холодильник. Там воно зберігається до весни. Потім зерна висіваються у розсадники та в теплиці. Крім теплиць, сіянці хвойних ростуть у коробах – тобто просто неба.
Дворічні сіянці навесні висаджують на спеціально відведені площі. У розсаднику, куди потрапили журналісти 24 каналу, росте близько тисячі дерев різного розміру. Рубають будь-яку ялинку, за вподобаннями клієнта.
Розсадник ялинок на Рівненщині / Скриншот з відео 24 каналу
Спеціальне маркування ялинок
Новорічні ялинки, заготовлені у Держлісгоспах, маркуються спеціальною стрічкою. Вона містить індивідуальний номер та відповідний штрих-код. Лісничий Щекічинського лісництва Микола Букар пояснив, що у бирці зашифровані:
- дані лісгоспу;
- висота дерева;
- ціна реалізації.
Українці вже активно розпочали скуповувати святкові дерева. Однак справжній ажіотаж традиційно очікують саме у передноворічний тиждень.
Новорічні ялинки маркують спеціальною стрічкою / Скриншот з відео 24 каналу
Ціни на ялинки у 2021 році
Лісники продають ялинки на спеціальних ярмарках біля трас та лісгоспів. Ціна за метрове дерево становить 60 гривень і за 3 метри – 185. За словами головного лісничого Соснівського лісгоспу Олега Банацького, середня ціна становить 90 гривень.
Окрім зрубаних, лісники продають святкові дерева у горщиках, їх навесні можна буде висадити у ґрунт.