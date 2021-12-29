Резонансное убийство Ярослава Сивого произошло на прошлой неделе. Сотрудники санатория до сих пор не могут поверить, что их руководителя больше нет.
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"Это невероятная потеря. Все до последнего надеялись, что наш руководитель вернется жив и здоров", – поделилась заведующая санаторием "Червона калина" Светлана Овдийчук.
Со счетов мужчины исчезали деньги
Сивый чуть больше года возглавлял заведение. В последний раз был на работе 20 декабря. В тот же день руководитель отправился в столицу. На следующий день, 21 декабря, мужчина не вышел на связь, а со счетов начали исчезать деньги.
Наша бухгалтерия проследила, что с корпоративного счета пропало 20 тысяч гривен. Начали звонить по телефону Ярославу Петровичу, чтобы выяснить, в чем дело – телефон не отвечал,
– заметил исполняющий обязанности председателя правления санатория "Червона калина" Леонид Рыбачок.
На следующий день с корпоративного счета пропали еще 20 тысяч гривен. По словам родных, начали исчезать деньги и с личных карточек.
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Тело мужчины нашли под Киевом
Тогда же сообщили в полицию. После нескольких дней поисков тело 50-летнего мужчины стражи порядка нашли в лесополосе под Киевом.
Следователи установили, что Сивого в последний раз видели живым водитель такси и его товарищ, находившийся в автомобиле. Они должны были подвезти мужчину в гостиницу, но убили.
Поняли, что у него есть деньги
Спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец рассказала, что врач передал водителю тысячу гривенную купюру. Так мужчины поняли, что у него есть деньги.
Во время спланированной поездки один из подозреваемых сел обратно к потерпевшему. Ударил несколько раз по голове руками, затем бутылкой, от чего он потерял сознание,
– рассказала Максимец.
После этого у мужчины забрали личные вещи. Связанного оставили в лесу на Обуховской трассе вблизи столицы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила из-за удушения. Вскоре подозреваемые в преступлении были задержаны.
"Задержанным сообщили о подозрении в совершении особого тяжкого преступления", – подчеркнул начальник управления уголовного розыска полиции Киева Сергей Махно.
Под Киевом убили руководителя санатория / Коллаж 24 канала
Какая версия у следствия
Убийство ради наживы – это основная версия следствия. В СМИ распространилась информация, что это могли сделать и ради разрешения на приватизацию "Червоної калини". В то же время в санатории есть другое мнение.
"Часть имущества санатория принадлежит Фонду госимущества. Часть принадлежит коллективу – четко распределена между совладельцами. Председатель правления не мог однозначно принять какое-либо решение", – считает Рыбачок.
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Какой действительно мотив преступления – выяснят правоохранители. Двум иностранцам за убийство грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.