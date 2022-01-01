В харьковском зоопарке живет Елисей – амурский тигр. Ему 5 лет.

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Дневному распорядку символа 2022 года завидуют многие. Тигр отдыхает и спит 20 часов, остальное время – охотится.

Харьковский тигр очень редкий

Заведующий отделом зоопарка Александр Головчанский рассказал, что тигры в природе осторожны и скрываются до последнего момента, чтобы их не увидели. "Пока не нападают на свою жертву", – объяснил он.

Особенности тигра как символа 2022: смотрите сюжет 24 канала

Для краснокнижного Елисея новый год принесет перемены. Животному начнут искать подругу буквально по всему миру. Он очень перспективный жених.

"Согласно программе сохранения исчезающих редких тигров для Елисея подберут самку в соответствии с его генофондом, чтобы сохранить вид в чистом виде", – отметил Головчанский.

Какие прогнозы от нумерологов

Чего ждать от 2022 года украинцам, просчитали нумерологи. Говорят, готовиться к серьезным изменениям сразу в двух направлениях.

Нумеролог Ирина Зозуля объяснила, что есть две основных темы:

тема выбора, которая так или иначе коснется каждого;

партнерские отношения на всех уровнях.

У каждого будет выбор, по какой тропе пойти. Рекомендация здесь одна: надо отбросить выгоду и следовать зову сердца,

– отметила эксперт по нумерологии.

Что касается Украины, то числа не обещают серьезных изменений. Ужесточения конфликтов не увидели. Досрочные выборы не исключают.

Нумеролог подчеркнула, что в 2022 году важные события, которые будут, тоже будут разворачиваться вокруг темы партнерских отношений с другими странами. Речь идет и об отношениях между людьми внутри страны. "Это будут ситуации объединения и разъединения", – добавила она.

Будет актуальна тема доверия к власти и ответственности перед народом. Не исключена возможность даже перевыборов на каких-либо уровнях власти,

– спрогнозировала Зозуля.

Психологи призывают к расслаблению

Между тем, психологи советуют не нагружать себя в первые дни года. Многочисленные списки и выполнение масштабных планов сразу с начала года вряд ли принесут пользу. Праздники в кругу семьи изрядно улучшат состояние души.