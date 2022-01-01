У харківському зоопарку живе Єлісей – амурський тигр. Йому 5 років.
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Денний розпорядок у символу 2022 року є на заздрість багатьом. Тигр відпочиває і спить 20 годин, решту часу – полює.
Харківський тигр є рідкісним
Завідувач відділу зоопарку Олександр Головчанський розповів, що тигри у природі обережні та приховуються до останнього моменту, щоб їх не побачили. "Поки не нападають на свою жертву", – пояснив він.
Особливості тигра як символу 2022 року: дивіться сюжет 24 каналу
Для червонокнижного Єлісея новий рік принесе зміни. Тварині почнуть шукати подругу буквально по всьому світу. Він дуже перспективний наречений.
"Згідно з програмою збереження рідкісних тигрів, які зникають, для Єлісея підберуть самку відповідно до його генофонду, щоб зберегти вид у чистому вигляді", – відзначив Головчанський.
Які прогнози від нумерологів
Чого чекати від 2022 року українцям, прорахували нумерологи. Кажуть, готуйтеся до серйозних змін одразу у двох напрямах.
Нумерологиня Ірина Зозуля пояснила, що є 2 основні теми:
- тема вибору, яка так чи інакше торкнеться кожного;
- партнерські стосунки на всіх рівнях.
У кожного буде вибір, якою стежкою піти. Рекомендація тут одна: треба відкинути вигоду і йти за покликом серця,
– відзначила експертка з нумерології.
Щодо України, то числа не обіцяють серйозних змін. Посилення конфліктів не побачили. Дочасні ж вибори не виключають.
Нумерологиня підкреслила, що у 2022 році важливі події, які будуть, теж будуть розгортатися навколо теми партнерських відносин з іншими країнами. Мовиться і про стосунки між людьми всередині країни. "Це будуть ситуації об'єднання і роз'єднання", – додала вона.
Буде актуальною тема довіри владі й відповідальності перед народом. Не виключена можливість навіть перевиборів на якихось рівнях влади,
– спрогнозувала Зозуля.
Психологи закликають до розслаблення
Тим часом психологи радять не навантажувати себе у перші дні року. Численні списки та виконання масштабних планів одразу з початку року навряд принесе користь. Свята у родинному колі неабияк покращать стан душі.
Варто налаштуватись на релакс. У нас так багато у житті поспіхів, метушні досягнень, заробітків, виживань. Можна присвятити маленький шматочок, коли цього не потрібно робити