У харківському зоопарку живе Єлісей – амурський тигр. Йому 5 років.

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Денний розпорядок у символу 2022 року є на заздрість багатьом. Тигр відпочиває і спить 20 годин, решту часу – полює.

Харківський тигр є рідкісним

Завідувач відділу зоопарку Олександр Головчанський розповів, що тигри у природі обережні та приховуються до останнього моменту, щоб їх не побачили. "Поки не нападають на свою жертву", – пояснив він.

Особливості тигра як символу 2022 року: дивіться сюжет 24 каналу



Для червонокнижного Єлісея новий рік принесе зміни. Тварині почнуть шукати подругу буквально по всьому світу. Він дуже перспективний наречений.

"Згідно з програмою збереження рідкісних тигрів, які зникають, для Єлісея підберуть самку відповідно до його генофонду, щоб зберегти вид у чистому вигляді", – відзначив Головчанський.

Які прогнози від нумерологів

Чого чекати від 2022 року українцям, прорахували нумерологи. Кажуть, готуйтеся до серйозних змін одразу у двох напрямах.

Нумерологиня Ірина Зозуля пояснила, що є 2 основні теми:

тема вибору, яка так чи інакше торкнеться кожного;

партнерські стосунки на всіх рівнях.

У кожного буде вибір, якою стежкою піти. Рекомендація тут одна: треба відкинути вигоду і йти за покликом серця,

– відзначила експертка з нумерології.

Щодо України, то числа не обіцяють серйозних змін. Посилення конфліктів не побачили. Дочасні ж вибори не виключають.

Нумерологиня підкреслила, що у 2022 році важливі події, які будуть, теж будуть розгортатися навколо теми партнерських відносин з іншими країнами. Мовиться і про стосунки між людьми всередині країни. "Це будуть ситуації об'єднання і роз'єднання", – додала вона.

Буде актуальною тема довіри владі й відповідальності перед народом. Не виключена можливість навіть перевиборів на якихось рівнях влади,

– спрогнозувала Зозуля.

Психологи закликають до розслаблення

Тим часом психологи радять не навантажувати себе у перші дні року. Численні списки та виконання масштабних планів одразу з початку року навряд принесе користь. Свята у родинному колі неабияк покращать стан душі.