Россия создала сайт с фотографиями и описаниями похищенных украинских детей, где их буквально можно "выбирать" по полу, цвету глаз или волос. Руководитель Save Ukraine Николай Кулеба назвал это современной формой рабства, которую мир должен остановить.

Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на руководителя организации Save Ukraine Николая Кулебу. В России создали онлайн-платформу, на которой публикуют фото и описания похищенных из Украины детей.

Россия рекламирует украинских детей, как товар

По его словам, на сайте собрана информация о детях из Луганской, Донецкой областей и Крыма, которых еще с 2014 года систематически вывозили в Россию – под Москву и в другие регионы. На ресурсе можно "выбрать" ребенка по фото, где показаны их открытые лица, а также по характеристикам вроде "послушная" или "спокойная".

Они описывают детей как товар. Представьте только – можно фильтровать по полу, цвету глаз и волос,

– возмутился Кулеба.

Он отметил, что большинство детей в "каталоге" родились еще до оккупации Луганщины и имели украинское гражданство. Часть детей Россия уже "легализовала", выдав им свои документы, а в некоторых случаях – после убийства родителей оккупационными властями.

Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен немедленно остановить,

– подчеркнул председатель Save Ukraine.

Кулеба добавил, что на ресурсе, вероятно, базируется и ответ россиян на официальные запросы Украины о возвращении похищенных детей. Более того, доказательная база преступлений прямо размещена на сайтах псевдоорганов власти оккупированных территорий, в частности "министерства образования ЛНР".

Напомним, что по данным The Times, Россия заставляет депортированных украинских детей после достижения совершеннолетия служить в своей армии. Всего с временно оккупированных территорий было вывезено примерно 35 тысяч детей. Сколько из них уже мобилизовали – неизвестно.