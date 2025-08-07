Об этом рассказывает 24 Канал з ссылкой на руководителя организации Save Ukraine Николая Кулебу. В России создали онлайн-платформу, на которой публикуют фото и описания похищенных из Украины детей.

Россия рекламирует украинских детей, как товар

По его словам, на сайте собрана информация о детях из Луганской, Донецкой областей и Крыма, которых еще с 2014 года систематически вывозили в Россию – под Москву и в другие регионы. На ресурсе можно "выбрать" ребенка по фото, где показаны их открытые лица, а также по характеристикам вроде "послушная" или "спокойная".

Они описывают детей как товар. Представьте только – можно фильтровать по полу, цвету глаз и волос,

– возмутился Кулеба.

Он отметил, что большинство детей в "каталоге" родились еще до оккупации Луганщины и имели украинское гражданство. Часть детей Россия уже "легализовала", выдав им свои документы, а в некоторых случаях – после убийства родителей оккупационными властями.

Это настоящая торговля детьми в XXI веке, которую мир должен немедленно остановить,

– подчеркнул председатель Save Ukraine.

Кулеба добавил, что на ресурсе, вероятно, базируется и ответ россиян на официальные запросы Украины о возвращении похищенных детей. Более того, доказательная база преступлений прямо размещена на сайтах псевдоорганов власти оккупированных территорий, в частности "министерства образования ЛНР".

Напомним, что по данным The Times, Россия заставляет депортированных украинских детей после достижения совершеннолетия служить в своей армии. Всего с временно оккупированных территорий было вывезено примерно 35 тысяч детей. Сколько из них уже мобилизовали – неизвестно.