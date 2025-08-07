Росія створила сайт з фотографіями та описами викрадених українських дітей, де їх буквально можна "обирати" за статтю, кольором очей чи волосся. Керівник Save Ukraine Микола Кулеба назвав це сучасною формою рабства, яку світ має зупинити.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на керівника організації Save Ukraine Миколу Кулебу. У Росії створили онлайн-платформу, на якій публікують фото та описи викрадених з України дітей.

Росія рекламує українських дітей, як товар

За його словами, на сайті зібрано інформацію про дітей з Луганської, Донецької областей і Криму, яких ще з 2014 року систематично вивозили до Росії – під Москву та в інші регіони. На ресурсі можна "обрати" дитину за фото, де показані їхні відкриті обличчя, а також за характеристиками на кшталт "слухняна" чи "спокійна".

Вони описують дітей як товар. Уявіть лише – можна фільтрувати за статтю, кольором очей та волосся,

– обурився Кулеба.

Він зазначив, що більшість дітей у "каталозі" народилися ще до окупації Луганщини та мали українське громадянство. Частину дітей Росія вже "легалізувала", видавши їм свої документи, а в деяких випадках – після вбивства батьків окупаційною владою.

Це справжня торгівля дітьми у XXI столітті, яку світ має негайно зупинити,

– наголосив голова Save Ukraine.

Кулеба додав, що на ресурсі, ймовірно, базується й відповідь росіян на офіційні запити України щодо повернення викрадених дітей. Ба більше, доказова база злочинів прямо розміщена на сайтах псевдоорганів влади окупованих територій, зокрема "міністерства освіти ЛНР".

Нагадаємо, що за даними The Times, Росія змушує депортованих українських дітей після досягнення повноліття служити у своїй армії. Загалом з тимчасово окупованих територій було вивезено приблизно 35 тисяч дітей. Скільки з них уже мобілізували – невідомо.