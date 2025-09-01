В ночь на 30 августа Силы специальных операций Украины осуществили серию действий во временно оккупированном Крыму. В результате этого уничтожена российская радиолокационная станция к комплексу С-300.

Что известно об уничтожении радиолокационной станция оккупантов?

Ночью 30 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели ряд специальных мероприятий на территории временно оккупированного Крыма.

В результате проведенных действий уничтожена РЛС к комплексу С-300 на военном аэродроме в населенном пункте Саки,

Уничтожение этого объекта снижает возможности российской противовоздушной обороны на временно оккупированном полуострове. Операция в очередной раз доказывает способность украинских сил наносить точечные удары по ключевым военным объектам врага.

Что такое РЛС?

РЛС (радиолокационная станция) - это комплекс, работающий на основе радиоволн и позволяющий обнаруживать воздушные, морские, космические и наземные объекты, а также определять их расстояние, скорость, направление и другие характеристики движения.

