В Крыму уничтожили вражескую РЛС: Силы специальных операций рассказали детали
- 30 августа ССО Украины уничтожили российскую радиолокационную станцию к комплексу С-300
- Операцию провели на аэродроме в Саках, оккупированный Крым.
В ночь на 30 августа Силы специальных операций Украины осуществили серию действий во временно оккупированном Крыму. В результате этого уничтожена российская радиолокационная станция к комплексу С-300.
Об успешной операции пишет 24 Канал со ссылкой на Силы специальных операций ВСУ.
Что известно об уничтожении радиолокационной станция оккупантов?
Ночью 30 августа подразделения Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины провели ряд специальных мероприятий на территории временно оккупированного Крыма.
В результате проведенных действий уничтожена РЛС к комплексу С-300 на военном аэродроме в населенном пункте Саки,
– говорится в сообщении.
Уничтожение этого объекта снижает возможности российской противовоздушной обороны на временно оккупированном полуострове. Операция в очередной раз доказывает способность украинских сил наносить точечные удары по ключевым военным объектам врага.
Что такое РЛС?
РЛС (радиолокационная станция) - это комплекс, работающий на основе радиоволн и позволяющий обнаруживать воздушные, морские, космические и наземные объекты, а также определять их расстояние, скорость, направление и другие характеристики движения.
Что поразили ВСУ в последнее время?
В течение суток 31 августа Силы обороны ликвидировали около 850 российских захватчиков и сбили один вражеский вертолет.
Дроны ГУР нанесли удары по ключевым объектам оккупантов в Крыму, уничтожив элементы систем противовоздушной обороны. Среди пораженных целей были РЛК "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70, комплекс "Глонасс", БРЛС МР-10М1 "Мис" М1 и РЛС 96Л6-АП.
В течение лета уничтожено более 2 200 российских военных, что по численности равно целому полку противника.