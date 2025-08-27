Детали в среду, 27 августа, рассказали в ССО ВСУ, передает 24 Канал. Там опубликовали соответствующее видео.
Как спецназовцы приняли стрелковый бой?
В ВСУ рассказали, что на Запорожье спецназовцы работали с позиций смежного подразделения, когда туда пошла массированная атака врага с применением артиллерии, дронов и пехоты.
Противник оказался внутри позиций украинских защитников, поэтому снайперы ССО отложили свое основное оружие и начали отражать наступление и зачищать окопы – с гранатами, штурмовыми винтовками и пулеметами.
Как снайперы ССО отбили штурм россиян: смотрите видео
Благодаря профессионализму спецназовцев и слаженным действиям штурм врага был отбит,
– говорится в сообщении.
Успехи сил обороны на Запорожье: последние новости
- Недавно бойцы 102 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Ивано-Франковской области уничтожили российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1 "Солнцепёк" на Запорожском направлении.
- Накануне операторы БпЛА подразделения "Ронини" 65-й отдельной механизированной бригады поразили там российский поезд с цистернами топлива.
- В Мелитополе ГУР МОУ ликвидировало склад с боеприпасами и по меньшей мере 6 российских захватчиков.