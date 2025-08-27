Деталі в середу, 27 серпня, розповіли в ССО ЗСУ, передає 24 Канал. Там опублікували відповідне відео.
Як спецпризначенці прийняли стрілецький бій?
У ЗСУ розповіли, що на Запоріжжі спецпризначенці працювали з позицій суміжного підрозділу, коли туди пішла масована атака ворога із застосуванням артилерії, дронів і піхоти.
Противник опинився всередині позицій українських захисників, тож снайпери ССО відклали свою основну зброю та почали відбивати наступ і зачищати окопи – із гранатами, штурмовими гвинтівками й кулеметами.
Як снайпери ССО відбили штурм росіян: дивіться відео
Завдяки професіоналізму спецпризначенців та злагодженим діям штурм ворога було відбито,
– йдеться в повідомленні.
Успіхи сил оборони на Запоріжжі: останні новини
- Нещодавно бійці 102 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Івано-Франківщини знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1 "Солнцепьок" на Запорізькому напрямку.
- Напередодні оператори БпЛА підрозділу "Роніні" 65-ї окремої механізованої бригади вразили там російський потяг із цистернами палива.
- У Мелітополі ГУР МОУ ліквідувало склад із боєприпасами та щонайменше 6 російських загарбників.