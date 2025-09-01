У ніч проти 30 серпня Сили спеціальних операцій України здійснили серію дій у тимчасово окупованому Криму. Внаслідок цього знищено російську радіолокаційну станцію до комплексу С-300.

Про успішну операцію пише 24 Канал з посиланням на Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Що відомо про знищення радіолокаційної станція окупантів?

Вночі 30 серпня підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України провели низку спеціальних заходів на території тимчасово окупованого Криму.

В результаті проведених дій знищено РЛС до комплексу С-300 на військовому аеродромі в населеному пункті Саки,

– йдеться в повідомленні.

Знищення цього об'єкта знижує можливості російської протиповітряної оборони на тимчасово окупованому півострові. Операція вкотре доводить здатність українських сил завдавати точкових ударів по ключових військових об'єктах ворога.

Що таке РЛС?

РЛС (радіолокаційна станція) — це комплекс, що працює на основі радіохвиль і дозволяє виявляти повітряні, морські, космічні та наземні об'єкти, а також визначати їхню відстань, швидкість, напрямок та інші характеристики руху.

