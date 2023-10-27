Кровавая стрельба в США: полиция обыскала дома, связанные с подозреваемым Кардом
Источник:Sky News
В штате Мэн в США мужчина устроил стрельбу. Правоохранители подозревают 40-летнего гражданина Роберта Карда. Уже были проведены обыски в домах, с которыми злоумышленник может быть связан.
В ночь на 26 октября произошла эта стрельба в городе Льюистон, в результате которой были ранены до 60 человек. Впоследствии авторитетные международные СМИ сообщили об обысках, которые начали проводить правоохранители, чтобы найти злоумышленника.
Смотрите также Человек расстрелял десятки людей и скрывается от полиции: все о кровавой стрельбе в штате Мэн
Обыски домов, связанных с Кардом
Как известно из сообщений журналистов, силовики провели обыски в нескольких домах, в которых мог скрываться Роберт Кард, однако не нашли подозреваемого.
На территории есть два здания, одно из которых полиция уже обыскала. В другое они не заходили, а использовали системы ночного видения и дроны, чтобы попытаться увидеть, что внутри помещения,
– пишет Sky News со ссылкой на репортера Марка Стоуна.
Также известно, что у силовиков был ордер на обыск помещений, которые могут быть связаны со злоумышленником. Кроме того, к операции был привлечен вертолет.
Как полиция США обыскивала помещение, которое может быть связано с подозреваемым в стрельбе: смотрите видео Sky News
Сколько человек погибли
- Как сообщает международная пресса, в результате этой стрельбы погибли 22 человека. Еще около 60 человек получили ранения. Злоумышленник открыл огонь из огнестрельного оружия в двух местах – в гриль-баре Schemengees и в заведении для отдыха, что зафиксировали камеры наблюдения.
- Подозреваемый Роберт Кард находился в психиатрическом заведении в течение двух недель летом этого года. Он говорил врачам, что якобы слышит голоса, а также угрожал устроить стрельбу на военной тренировочной базе в Сако.
- Пока стрелка ищут правоохранители, в нескольких округах штата Мэн школы будут закрытыми. Также не будут работать муниципальные офисы, поскольку существует риск того, что злоумышленник может снова открыть огонь.