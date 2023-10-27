Кривава стрілянина у США: поліція обшукала будинки, пов'язані із підозрюваним Кардом

У штаті Мен у США чоловік влаштував стрілянину. Правоохоронці підозрюють 40-річного громадянина Роберта Карда. Уже були проведені обшуки в будинках, з яким зловмисник може бути пов'язаний.

У ніч проти 26 жовтня сталася ця стрілянина в місті Льюїстон, внаслідок якої було поранено до 60 людей. Згодом авторитетні міжнародні ЗМІ повідомили про обшуки, які почали проводити правоохоронці, аби знайти зловмисника.

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Обушки будинків, пов’язаних з Кардом

Як зрозуміло з повідомлень журналістів, силовики провели обушки у декількох будинках, у яких міг переховуватись Роберт Кард, однак не знайшли підозрюваного.

На території є дві будівлі, одну з яких поліція вже обшукала. В іншу вони не заходили, а натомість використали системи нічного бачення та дрони, щоб спробувати побачити, що всередині помешкання,

– пише Sky News з посиланням на репортера Марка Стоуна.

Також відомо, що в правоохоронців був ордер на обшук приміщень, які можуть бути пов’язані зі зловмисником. Окрім того, до операції був залучений гелікоптер.

Як поліція США обшукувала приміщення, що можуть бути пов’язані з підозрюваним у стрілянині: дивіться відео Sky News

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